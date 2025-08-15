NSC大阪22期＆東京5期芸人が共演 「当時はバチバチ」→ダイアン津田＆とろサーモン久保田が過去の大ゲンカ告白
お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務めるMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（深0：28 ※関西ローカル）の16日放送回に、NSC（吉本総合芸能学院）の大阪22期生・東京5期生の同期芸人が集まる。
【番組カット】若手の頃思い出しパンイチ姿で相撲を取る同期芸人
今回は、NSC大阪22期生（東京5期生）の同期であるダイアン・津田篤宏、とろサーモン・久保田かずのぶ、平成ノブシコブシ・吉村崇、NONSTYLE・石田明をゲストに迎え、「同期でバスツアー、いろいろ思っていることをしゃべったら楽しい、知らんけど」前編を送る。
まず、移動中のキャンピングカーの中でトークを展開。豪華なメンバーを前に「このメンバーでリーダーは誰になるんですか？」と質問する濱家に、津田と石田は「吉村が一番バランスとれそう」と答えるものの、吉村は「（NSC22期は）月ごと日ごと揉めるのよ」と同期の不仲を明かす。
続けて、吉村が「当時はバチバチ」と振り返るNSC時代について、一同は大盛り上がり。濱家の「1回めっちゃケンカしてましたよね」というド直球質問に対して、津田と久保田が「1年くらいしゃべらへんかった」と口をそろえる過去の大ゲンカを告白する。
【出演】
かまいたち（濱家隆一、山内健司）
津田篤宏(ダイアン)
久保田かずのぶ（とろサーモン）
吉村崇（平成ノブシコブシ）
石田明（NONSTYLE）
