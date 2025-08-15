テイラー・スウィフト、新アルバム『The Life of a Showgirl』10月発売！
テイラー・スウィフトが、恋人トラビス・ケルシーのポッドキャストで発表した自身12枚目となる新アルバム『The Life of a Showgirl（原題）』。改めて、10月3日に発売となることを発表し、カバーアートや、サブリナ・カーペンターとのコラボ曲を含むトラックリストを公開した。
【写真】テイラーが発表したアルバムジャケット
テイラーは自身のSNSと、現地時間8月13日に配信されたトラビスと兄ジェイソン・ケルシーがホストと務めるポッドキャスト『New Heights（原題）』の最新エピソードで発表。ポッドキャストでは、デラックス版アルバムのジャケットを披露。彼女のウェブサイトには、ほかに、グリッターオレンジのヴィニル版やデラックスCD、カセットなど、様々なバージョンが紹介されている。
インスタグラムの投稿では、マックス・マーティンとシェルバックと共に制作したことを公表。「そしてベイビー、これがショービジネスだよ。新アルバム『The Life of a Showgirl』10月3日発売」とキャプションが付けられている。トラックリストは、１「The Fate of Ophelia」、２「Elizabeth Taylor」、3「Opalite」、4「Father Figure」、5「Eldest Daughter」、6「Ruin the Friendship」、7「Actually Romantic」、8「Wi$h Li$t」、9「Wood」、10「Cancelled!」、11「Honey」、12「The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter」となっている。
なお、テイラーがポッドキャストで話したところによると、この12曲は昨年の「ジ・エラズ・ツアー」で得た喜びからインスピレーションを得たものだそう。「ツアーの舞台裏で私の内側に起きていた感覚を表現したもの。熱狂的で衝撃的、ゾクゾクするツアーだった。人生で経験した中でも一番の、人に伝染するような喜びと、ワイルドでドラマティックな瞬間から生まれたもの。その熱狂が詰め込まれている」と語っている。
引用：「Taylor Swift」インスタグラム（＠taylorswift）
【写真】テイラーが発表したアルバムジャケット
テイラーは自身のSNSと、現地時間8月13日に配信されたトラビスと兄ジェイソン・ケルシーがホストと務めるポッドキャスト『New Heights（原題）』の最新エピソードで発表。ポッドキャストでは、デラックス版アルバムのジャケットを披露。彼女のウェブサイトには、ほかに、グリッターオレンジのヴィニル版やデラックスCD、カセットなど、様々なバージョンが紹介されている。
なお、テイラーがポッドキャストで話したところによると、この12曲は昨年の「ジ・エラズ・ツアー」で得た喜びからインスピレーションを得たものだそう。「ツアーの舞台裏で私の内側に起きていた感覚を表現したもの。熱狂的で衝撃的、ゾクゾクするツアーだった。人生で経験した中でも一番の、人に伝染するような喜びと、ワイルドでドラマティックな瞬間から生まれたもの。その熱狂が詰め込まれている」と語っている。
引用：「Taylor Swift」インスタグラム（＠taylorswift）