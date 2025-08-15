¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¡õ16ºÐÇ¯²¼ºÊ¡Ö¿¿²Æ¤â¸ß¤¤¤Ë¡¢ËèÆü¥µ¥¦¥Ê¡×¡¡¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥çÂçÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»²á¤®¤ë¼Ì¿¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬2025Ç¯8·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¹âÁØ³¬¤«¤é¸«¤¨¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë
À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿¿²Æ¤â¸ß¤¤¤Ë¡¢ËèÆü¥µ¥¦¥Ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤È¤â¤Ë¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹âÁØ³¬¤«¤é¸«¤¨¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢³°µ¤ÍáÃæ¤é¤·¤¤2¿Í¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´éºÇ¹â¡×¡Ö¹¬¤»²á¤®¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ò¤ã¡¼¤·¤¢¤ï¤»¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£