ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFE」のフラッペシリーズから「パインオレンジフラッペ」を8月19日から、沖縄県を除く全国のファミリーマート約1万6000店で発売する。

「パインオレンジフラッペ」は、2024年消費者調査（2024年に全国の15歳以上の男女約1万人を対象に行った「フラッペフレーバー」調査）において、夏に飲みたいフレーバーの上位にランクインし、今回商品化に至った。

底面にはゴロッとしたパイン果肉入りのソースを使用し、見た目の鮮やかさとパインの風味豊かな食感が楽しめる。

オレンジ果汁とパイン果汁を使用したかき氷は、2つの果汁をブレンドして使用することによって、爽やかな酸味と最後までフルーツ本来の味わいを感じることができる仕立てにした。

さらに、かき氷の上部分にはバレンシアオレンジの果肉をトッピングすることで、華やかな見た目が楽しめるとともに、つぶつぶとシャリシャリの2つの食感が楽しめる。

ゴロゴロ果肉とつぶつぶ果肉の食感がたまらない、暑い日にもすっきり飲める爽やかでさっぱりとした味わいの「パインオレンジフラッペ」を、この機会にぜひ試してほしい考え。

［小売価格］360円（税込）

［発売日］8月19日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp