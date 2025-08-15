¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÃæ¤ËÅ®¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶Ø±ì¤ò·è°Õ
¡¡¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡£¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÃæ¤ËÅ®¤ì¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶Ø±ì¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤Ò¤²Äæ¤ê¤ò¸ø³«¡¡¡ÖºÇ°¡×¤À¤±¤É¡ØDune3¡Ù¤Î¤¿¤á¡ª¡¡¡ÖÊÑ²½¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤ÎÀ¼
¡¡Apple TV¡Ü¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Á¡¼¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î11ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØSmartLess¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º£¤«¤é15Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Í§¿Í¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Õ¥é¥Ë¥¬¥ó¤ä¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥«¥é¥Þ¡¢¥ì¥¢¡¼¥É¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥¤Åç¤Î²¹ç¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ß¤«¤é¤ª¤è¤½1¥Þ¥¤¥ë¡Ê1.6km¡Ë¤Î²¹ç¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥©¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Èà¤Î¥ê¡¼¥·¥å¥³¡¼¥É¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¥Ï¥ï¥¤¤ÎÇÈ¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢´ß¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤ÇÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ¼¤¬¤Þ¤À3¤«·î¤À¤Ã¤¿¡£²æ¤òËº¤ì¡¢¼ö¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö·ë¶É¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯±Ë¤¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½õ¤±¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÓ¤âÂ¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤À¤±¤É¥ì¥¢¡¼¥É¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤¬¸å¤í¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£²¶¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¼ê¤âÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Èà¤¬¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢Èà¤é¤Ï¿ô¥Þ¥¤¥ë±Ë¤®ÀÚ¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë´ß¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö²¶¤ÏÅö»þµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÆü¤Ë2¡¢3È¢¤ÏµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬½ÐÍè¤Æ¤â¼¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»þ³¤¤«¤é½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é°ìÅÙ¤âµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»þ°ìÅÙ»à¤ó¤À¤ó¤À¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢¸µºÊ¥ê¥µ¡¦¥Ü¥Í¥Ã¥È¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢18ºÐ¤ÎÌ¼¥í¡¼¥é¡¦¥¤¥ª¥é¥Ë¤È¡¢16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥Ê¥³¥¢¡¦¥¦¥ë¥Õ¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ê¥³¥¢¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥¥¥Ë¡¦¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ± Part3¡Ù¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥ë¤È¥Á¥ã¥Ë¤ÎÁÐ»Ò¤Î»Ò¶¡¥ì¥È2À¤¤ò±é¤¸¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
