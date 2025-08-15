スイスのスポーツブランド「On（オン）」およびオン・ジャパン（以下、On）は、8月21日に、4時間〜4時間30分のタイムでマラソン完走を目指すランナーに向けた新作レーシングシューズ「Cloudboom Max（クラウドブームマックス）」を発売する。

Cloudboom Maxは、Onが展開するレース用シューズのラインナップ「Cloudboom（クラウドブーム）」ファミリーの最新作として登場。Cloudboomファミリーでは、初めてマラソンに挑む人から自己ベストを狙うランナーまで、さまざまな目標やニーズ、ペースに対応したシューズを揃えている。

同作は、最大級のクッション性とグラスファイバー配合のSpeedboardを備え、さらに優れた安定性とサポート力を実現した。真剣にトレーニングに取り組み、長距離ランでも快適さを求めるランナーに最適な設計になっている。





Cloudboom Maxの特長は、4時間〜4時間30分でのマラソン完走を目指すランナー向けの設計。エリートランナー向けの“スーパーシューズ”に比べて高いサポート力とクッション性を備えつつ、反発力もしっかりキープしている。On最高峰の高反発フォームを採用。広い層のランナー向けに、ミッドソールの上部と下部の形状を最適化している。グラスファイバーを8％配合したナイロンプレートがヒールストライク走法をサポートし、最大4時間半に及ぶマラソンのような長距離ランでの快適さを支える。長時間のランニングでも足にぴったりフィットし、フルマラソンを走りきるまで快適な履き心地が持続する。かかと40mm、つま先32mm、ドロップ8mm。サブ4.5を目指すランナーにしっかりとした安定性と推進力をもたらす設計となっている。

さらに、9月4日から、今年秋冬の「Pace（ペース）」コレクションも発売する。高い機能性と優れたデザインを融合させた、大胆で個性的なランニングアパレルのラインアップとなっている。今回のローンチは、エリートランナーのみならずだけでなく、あらゆるレベルのランナーにイノベーションを届け、信頼される製品作りに注力する姿勢を色濃く反映している。

サブ4.5を目指すランナーに向けた新作レーシングシューズ「Cloudboom Max」は、8月21日から、On Flagship Storeキャットストリート、取扱店舗で発売する。

［小売価格］2万8600円（税込）

［発売日］8月21日（木）

※on.comのみ、8月14日（木）から先行発売

オン・ジャパン＝https://www.on.com/ja-jp