ÄãÅü¼Á¤Ê¡Ö¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¡×ÇòÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ÂºÝ¤É¤¦¡©ÀìÍÑ¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¤Î»°É©ÅÅµ¡¡ÖËÜÃº³ø¡×¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡Ö¤´ÈÓ¤òÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»°É©ÅÅµ¡¤Î2025Ç¯¿æÈÓ´ï¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖËÜÃº³ø ÄÝ¡Ê¤Ä¤à¤®¡Ë NJ-BW10H¡×¤Ç¤¹¡£ËÜÃº³ø¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÜÊª¤ÎÃº¤ò»È¤Ã¤¿Æâ³ø¤Ç¡ÖÇò¤¤¤´ÈÓ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿æÈÓ´ï¡£¿·À½ÉÊ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö·ò¹¯¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÄãÅü¼Á¡¦¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ê¡Ö¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤±¤ë¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï13Ëü3810±ß¤È¤¤¤¦ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ¿·¥â¡¼¥É¤Î¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¡© À½ÉÊÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Æ¼Âµ¡¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤¤¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¸Å¸ÅÊÆ¤À¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤±¤ë
»°É©ÅÅµ¡¤ÎËÜÃº³ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2006Ç¯¤è¤êÂ³¤¯¿Íµ¤¿æÈÓ´ï¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤·¤Æ¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¡Ö¹âµé¿æÈÓ´ï¡×¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤¿ºÇ½é¤Î°ìÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ãÅÙ99.9¡ó¤Î¡ÖÃº¡×¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Æâ³ø¡£IH¿æÈÓ´ï¤ÏÆâ³ø¤Ë¼§ÎÏ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖÆâ³ø¤½¤Î¤â¤Î¤òÈ¯Ç®¤µ¤»¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¶âÂ°¤Ï¼§ÎÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¤âÉ½ÌÌ¤ÎÀõ¤¤ÉôÊ¬¤·¤«È¯Ç®¤·¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢Ãº¤Ï¼§ÎÏ¤¬1cm°Ê¾å¿¼¤¤¾ì½ê¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ßÈ¯Ç®¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³øÁ´ÂÎ¤¬³øÆâÂ¦¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÈ¯Ç®¤·¤Æ¹â²ÐÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æâ³øÁ´ÂÎ¤¬°ìµ¤¤ËÈ¯Ç®¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ê¿»¿å¤¬¤Ç¤¤ë¡×ÅÀ¤â¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î¹âµ¡Ç½¿æÈÓ´ï¤Ï¿æÈÓ¥â¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë¿»¿å¡Ê¿æÈÓÁ°¤Ë¤ªÊÆ¤Ë¿å¤òµÛ¤ï¤»¤ë¡Ë¹©Äø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¿å²¹¤ò60¡îÁ°¸å¤ËÁÇÁá¤¯¥à¥é¤Ê¤¯¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¤¬ÊÆ¤Ë¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»°É©ÅÅµ¡¥Û¡¼¥àµ¡´ï¤ÎÈÓÅÄ¿µ°ì»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£ÏÃÂê¤Î¸ÅÊÆ¤ä¸Å¸ÅÊÆ¤Ê¤É¤Ï¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¿»¿å¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÃº³ø¤Ê¤é¸úÎ¨Åª¤Ë¿»¿å¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Ë¿æ¤¤¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¿æÈÓ¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·¥â¡¼¥É¡Ö¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¡×¤ÎÌ£¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÇò¤¤¤´¤Ï¤ó¤òÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤¯¡×µ¡Ç½¤Ï½¾Íè¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¡×¤ä¡Ö¸¼ÊÆÎäÅà¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¥â¡¼¥É¡£¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ¦À½ÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Ã¥³¤¬³«È¯¤·¤¿ÂçÆ¦¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿ÊÆ¤ÎÂåÂØ¿©ºà¤Ç¤¹¡£ÊÆ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÄãÅü¼Á¤Ç¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤È¤¤¤¦¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£ÊÆ¤È¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¤ò1¡§1¤Ç¿æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Åü¼Á¤ÏÌó43%¥«¥Ã¥È¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÌó218%¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¯¤é¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»°É©ÅÅµ¡¤Ï¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿æÈÓ¥â¡¼¥É¤ò³«È¯¡£ÊÆ¤È¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¤ò1¡§1¤Ç¿æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë²Ð²Ã¸º¤È¾ø¤é¤·»þ´Ö¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦À©¸æ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¤¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ¦¤Î¹á¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤è¤êÇ´¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÊø¤ì¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤ß¤·¤á¤ë¤È¤«¤¹¤«¤ËÁ¡°Ý´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¸åÌ£¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÆ¦¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ë¶á¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Äã²¹Ä´Íý¤ä¸¼ÊÆ¤Ê¤É¡Ö·ò¹¯¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Îµ¡Ç½¤â
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¤Î»î¿©¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤è¤êÅëºÜ¤µ¤ì¤¿Äã²¹Ä´Íý¥â¡¼¥É¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¤â¤Î¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¿æÈÓ´ï¤ÈÄ´Íý´ï¤ò·ó¤Í¤¿¡Ö2in1¡×»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»È¤¤Æ»¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ÍýÊýË¡¤Ï¿©ºà¤ò¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ¤Ê¤É¤ÎÂÑÇ®ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÄã²¹Ä´Íý¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ö¤À¤±¡£65¡Á85¡î¤ÎÈÏ°Ï¤Ç²ÃÇ®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½À¤é¤«¤Ê¥µ¥Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤Þ¤Ç¼ê·Ú¤ËÄ´Íý²ÄÇ½¡£²ÃÇ®Ãæ¤Ï¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç²Ð²Ã¸º¤ò¸«Ä¥¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢Ä´Íý¸å¤ÏÂÞ¤´¤È½èÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÀö¤¤Êª¤âºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÞÄ´Íý¤Ê¤Î¤ÇÄ´Ì£ÎÁ¤äÌý¤âºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤à¤¿¤á¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¸¼ÊÆÎäÅà¡×¥â¡¼¥É¤â¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÅà¸¼ÊÆ¤Ï¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÎäÅà¤·¤Æ¤â¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë½µËö¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤Þ¤È¤á¿æ¤¤·¤ÆÊ¿Æü¤Ï¤´ÈÓ¤ò²òÅà¤¹¤ë¤À¤±¤È¤·¡¢¤ª¤«¤º¤ÏÄã²¹Ä´Íý¥â¡¼¥É¤Ç¼ê·Ú¤ËÌµÍý¤Ê¤¯Ä´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤´¤Ï¤óÀ¸³è¤¬Â³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇòÊÆ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¹âµé¿æÈÓ´ï¤Î¤¢¤êÊý
¡ÖÇòÊÆ¤òÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿æÈÓ´ïËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¿»°É©ÅÅµ¡¤ÎËÜÃº³ø¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Î2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ÖËÜÃº³ø ÄÝ¡ÊNJ-BW10H¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö·ò¹¯¡×¤ä¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿°ìÂæ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¸³²ñ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÌ£¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¤éÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥À¥¤¥º¥é¥¤¥¹¤Ï¸½»þÅÀ¤À¤È¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Ç¡¢800g¤¢¤¿¤ê3300±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¡£Æü¾ïÅª¤Ë¼ç¿©¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£Æü¤ÏÂÎ¤òµ¤¤Å¤«¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¿æÈÓ´ï¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤â13Ëü±ßÂæ¤È¹â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡×¡Ü¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÄ´Íý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤¬¿æ¤±¤ë¿æÈÓ´ï¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ä´Íý²ÈÅÅ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
