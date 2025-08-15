三井不動産ホテルマネジメントが運営する「三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア」は、9月1日〜10月31日、モダンイタリアンダイニング「RISTORANTE E'VOLTA −Unico Polo−」において、旬の素材をふんだんに使った「栗とさつまいものアフタヌーンティー」を期間限定で提供する。自然な甘みを引き立てた「さつまいもロール（紫芋）」や、香ばしい「ほうじ茶チョコガナッシュの栗タルト」は、口に含むたびに秋の深まりを感じさせる。セイボリーには、甘栗と生ハムの組み合わせや、ごまとさつまいものピュレを使ったシューなど、軽食ながらも季節感あふれる逸品が揃う。「BAR BELLO GATTI」では、パンプキンなどを使ったシーズナルカクテルも登場。海と空に包まれるホテルで、特別な秋のひとときを楽しんでほしい考え。

「栗とさつまいものアフタヌーンティー」のアミューズでは、果実の香りとふわりとした食感が魅力の桃ギモーブ、ほのかな甘みとしっとり感が楽しめるマーラーカオ。酸味と甘みのバランスが絶妙なブルーベリータルトに、香ばしいきな粉チュロスを添えた。心地よい歯ごたえの抹茶クランチが、後に続くメニューへの期待感を高める。ティータイムを彩るセイボリーは、スイーツとの相性を考え抜いた構成。塩気と甘みのコントラストが絶妙な生ハムと甘栗のミニョネット。秋の味覚であるサンマの旨味とトマトソースの爽やかな酸味が食欲をそそるブルスケッタ。香ばしいごまと優しい甘みのさつまいもピュレを詰めたシュー。 さらに甘栗のマリトッツォやさつまいもサラダなど、多彩な味わいと食感で最後まで飽きさせない。彩り豊かな秋の味覚をふんだんに使ったデザートの数々。香ばしくもっちりとしたカヌレ、優しい甘さの紫芋ロール、なめらかなマロンムースを求肥で包んだ新食感のデザート。さらに、香るほうじ茶と濃厚な栗のタルトなど、秋の贅沢な味わいを堪能してほしいという。外はサクサク、中はしっとりとした王道のプレーンと、クルミとカモミールの香りが広がるフレーバースコーン。温かいスコーンに、果実感あふれるぶどうジャムとリコッタチーズを添えて楽しんでほしいという。

薫り高いコーヒーや紅茶はもちろん、リラックス効果のあるハーブティー、奥深い味わいの中国茶など、料理に合わせた多彩なドリンクをフリーフローで用意している。料理やスイーツとのペアリングを楽しんでほしい考え。



左から：パンプキンヘッド、ダーティーテンプル、ピーカーブー

「BAR BELLO GATTI」では、アフタヌーンティーと同期間、期間限定のオリジナルカクテルを提供する。栗やさつまいも、イチジクなど旬の食材やリキュールを使った華やかな一杯は、見た目にも秋らしさ満点。秋の夜長を優雅に演出する。

「パンプキンヘッド」は、 秋の味覚のかぼちゃをポタージュに仕上げ、キャラメルと海塩で甘しょっぱく仕上げたカクテル。「ダーティーテンプル」は、ザクロとショウガの自家製シロップに紅茶のアールグレイと炭酸を合わせたノンアルコールティーカクテル。「ピーカーブー」は、エスプレッソマティーニをBELLO GATTI風にアレンジし紫芋を隠し味にした。新感覚のコーヒーカクテルとなっている。

［「栗とさつまいものアフタヌーンティー」開催概要］

期間：9月1日（月）〜10月31日（金）

時間：14:30〜16:30（最終入店16:00）

金額：5500円（税込）

会場：20階 RISTORANTE E'VOLTA −Unico Polo− （リストランテ エボルタ −ウニコ ポーロ）

席数：123席（全席禁煙）

［かぼちゃのカクテル開催概要］

会場：20 階 BELLO GATTI（バー ベッロ ガッティ）

期間：9月1日（月）〜10月31日（金）

時間：14:00〜23:00（LO:フード22:00、ドリンク22:30）［平日］

※土日祝は12:00〜

料金：

パンプキンヘッド：1800円

ダーティーテンプル：1600円

ピーカーブー：1800円

（すべて税込）

三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア＝https://www.gardenhotels.co.jp/yokohama-minatomirai-premier