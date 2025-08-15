¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¡ÉºÇ¸Å¡É¤ÎÃÏ²¼³¹¤ÇÂçËãÌ©Çä¤«¡Ä»¨²ßÅ¹É×ÉØ¤òÂáÊá¡¡ÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖËãÁð¡×¤ÎÊ¸»ú¡¡Åìµþ¡¦ÀõÁð
Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ÎÆüËÜºÇ¸Å¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ²¼¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë»¨²ßÅ¹¤ËÂçËã¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼É×ÉØ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÓÀî³ÙÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ÈºÊ¤Îµ¨ÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ï2024Ç¯6·î¡¢´¥ÁçÂçËã¤Ê¤É¤òÈÎÇäÌÜÅª¤ÇÅ¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÙÂçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÃÏ²¼³¹¤Ë2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
»¨²ßÅ¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤¿Í·Á¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖËãÁð¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Å¹¤«¤éÂçËãÀ®Ê¬Æþ¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼Ìó50¸Ä¤äµÛ°ú´ï¶ñ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¡£
Å¹¤ÎÃæ¤Ë¤âÂçËã¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤¬¡£
ÊÉ¤Ë¤ÏÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢2¿Í¤¬Å¹¤ÇÂçËã¤òÈÎÇä¤·¡¢µÒ¤ËµÛ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢³ÙÂçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂçËã¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£