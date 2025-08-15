◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント 第２日（１５日、北海道・御前水ＧＣ＝６９３２ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、３年ぶり７勝目を狙う比嘉一貴（フリー）が１１位で出て１０バーディー、ボギーなしで自己ベストに並ぶ６２をマークし、通算１７アンダーで単独首位に浮上した。

ともに６４で回った原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）と古川龍之介（ゼビオホールディングス）が１６アンダーの２位。１３歳アマチュアの福井誠ノ介（愛知・春木中１年）は７４と落とし、通算２アンダーの１２５位でツアー史上最年少の予選突破は果たせなかった。

また、石坂友宏（３７位）は７番、山田大晟（５２位）が１２番、亀代順哉（９６位）が２番でそれぞれホールインワンを達成し、賞金１０万円を獲得。１日３人は０３年マンシングウェアオープンＫＳＢカップ初日と並ぶツアー最多タイとなった。

さらに、今大会の予選カットラインは通算８アンダーとなり、０６年の東建ホームメイトカップ（通算６アンダー）を抜き、詳細な記録が残る１９８５年以降ではツアー最少記録となった。