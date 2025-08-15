Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡¦ÂÐ³°Áë¸ýÉôÌç¤Î½÷À´´Éô¤¬¹´Â«¤«¡¡ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¡¡7·î¤ËÉôÄ¹¡Ö¹´Â«¡×ÊóÆ»¤â¡Ä´ØÏ¢¤Ï
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÇÂÐ³°Áë¸ý¤Î½÷À´´Éô¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÃæ±ûÂÐ³°Ï¢ÍíÉô¤ÎÂ¹³¤±íÉûÉôÄ¹¤¬8·î½é½Ü¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±¤¸ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¡¢Î·úÄ¶Ãæ±ûÂÐ³°Ï¢ÍíÉôÄ¹¤¬7·î²¼½Ü¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤«¤éËÌµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î¹´Â«»þ´ü¤Ï¶á¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¹ÉûÉôÄ¹¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢Ãæ±ûÂÐ³°Ï¢ÍíÉô¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·î31Æü¤Î³èÆ°¤òºÇ¸å¤Ë¾ðÊó¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¹ÉûÉôÄ¹¤Ï¡¢Ãó¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¸µÃæ¹ñÂç»È¤Ç2023Ç¯¤«¤é¸½¿¦¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£