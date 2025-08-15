15日(金)は午前を中心に大雨となったところがあり、激しい雨の降ったところもありました。15日(金)午後4時までの降水量は、胎内市中条で72.5mm、関川村下関で70.5mmを観測するなど、下越を中心に大雨となりました。



16日(土)も広い範囲ではありませんが、傘が必要なところがありそうです。



◆16日(土)午前9時の予想天気図

2つの高気圧に挟まれた気圧の谷になって、湿った空気が集まりやすいでしょう。県内は大気の状態が不安定になって、激しい雨の降るところもありそうです。



◆16日(土)の天気の移り変わり

朝6時の上・中越は雲が広がるところがありますが、その他は青空が広がるでしょう。時間を進め、午前中は広く晴れますが、昼頃は山沿いを中心に急に雨雲の湧くところがあるでしょう。

そして、午後も平地は晴れる一方で、山沿いは所々激しい雨や雷雨となりますので、夜遅くにかけて急な強い雨や落雷に注意をしてください。



平地でも晴れ間が出るのは一時的で、17日(日)は広く天気が崩れそうです。17日(日)午前中は日の差すところもありますが天気が下り坂で、午後は広い範囲で雨が降るでしょう。雨の降り方が強まるところもあり、17日(日)は県内全域で【警報級の大雨】になる可能性があります。



一方で、気温の高い状態は続く見通しで、最高気温は土日ともに32℃前後になりそうです。雨対策に加えて、暑さ対策も万全にしてお過ごしください。