¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¢£´²ó£´¼ºÅÀ¤Çº£µ¨ºÇÃ»¹ßÈÄ¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£±£°¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬£³²ó¤Þ¤Ç¤ÏÌµ¼ºÅÀÅêµå¤â¡¢£´²ó¤ËÍð¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Îº´Æ£µ±¤ò»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âç»³¤Ë¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸ÍãÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£·¹æ£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡££²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£±»à¸å¡¢ºäËÜ¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢¾®È¨¤Ë¤Ï»Íµå¡¢°ËÆ£¤Îµ¾ÂÇ¤Ç£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶áËÜ¤¬º¸Á°ÂÇ¡£»°ÎÝÁö¼Ô¡¦ºäËÜ¤ÏÀ¸´Ô¡£¤µ¤é¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¾®È¨¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÃ¶¤Ï¥»¡¼¥Õ¤ÎÈ½Äê¤â°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¥»¡¼¥Õ¡££´ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï¤³¤Î²ó¤Þ¤Ç¤Ç¹ßÈÄ¡££´²ó¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ£´¡¢»Í»àµå£´¡¢Ã¥»°¿¶£±¡¢£´¼ºÅÀ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¡££´²ó¹ßÈÄ¤Ïº£µ¨ºÇÃ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¡¢»³ºê¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¥«¡¼¥É¤Î½éÀï¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ²£Àî¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£