²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Æþ¤êÇ¡Ö¤¸¤ã¤³Å·¡×¤¯¤ó¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥¸¥È¥éÌÏÍÍ¤Î¡Ö¤¸¤ã¤³Å·¡×¤¯¤ó¤Ï¡¢¥±¡¼¥¸¤ËÉß¤«¤ì¤¿Çò¤¤¥¿¥ª¥ë¤Î¾å¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¼ª¤òÅÝ¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥«¼ª¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¥ì¥ó¥º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°Ò³Å¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¥¤¥«¼ª¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç³Ü¤ò°ú¤¡¢¿È¤ò¤¹¤¯¤á¤Æ·Ù²ü¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤³Å·¡×¤¯¤ó¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤³¤È¤òº£·î13Æü¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È¤Þ¤À¤ï¤º¤«2Æü¡£Åê¹Æ¤Î¿ôÆüÁ°¤ËÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â1½µ´Ö·Ð¤Ä¤«·Ð¤¿¤Ê¤¤¤«¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ù²ü¤¬²ò¤±¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÃ»¤¹¤®¤ë´ü´Ö¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤ï¤«¤ë¤è¡¼¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤æ¡¼¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é´·¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤À¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤·¤«¸«¤ì¤ó¤¤¤¤´é¤·¤È¤ë¡×¡Ö·¯¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹¬±¿¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ó¤ä¤Ç¡×¤È¡Ö¤¸¤ã¤³Å·¡×¤¯¤ó¤òÍ¡¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÎÍè¤¿Åö½é¤È¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ä·Ð¸³ÃÌ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
