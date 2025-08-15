ただのスマホケースに見えて実は財布!?収納量が可変する新発想iPhoneケース「Wrapup」とは

キャッシュレス化が進み、財布を持たなくなったり、小型の財布に移行した人も多いはず。それでもスマホ決済が使えない万が一のために、最低限のカードや紙幣、小銭は常に携帯しておきたいものです。

the15O（ワンファイブオー）の「Wrapup」（9980円）は、現金・カード・カギなどをスマートに持ち運べるiPhone専用ケース。収納力とスリムな見た目を両立し、日常使いはもちろん、ちょっとした外出や荷物を減らしたいミニマリストにもぴったりです。

Flipケースは、外側にストレッチ素材を使用したファスナー付きポケット、内側にも同様のポケットを備えています。

カードは最大10枚、紙幣は5枚、コインは20枚、名刺なら10枚まで収納可能で、見た目以上の収容力を発揮します。

未収納時の厚さは最薄部で16mm。実際にカード5枚、紙幣5枚、コイン10枚を入れた状態でも23mmに収まり、スリムさをキープします。

iPhoneでの電子決済と組み合わせれば、メイン財布としても十分に活躍します。

外面ポケットは、収納量に応じて厚さが変化する仕様です。カード類や紙幣を必要最低限にすれば、よりスリムに持ち運べます。

さらに、素材の伸縮性により開口部が大きく開くため、小銭やカギもスムーズに出し入れできます。

iPhoneを収めるハードケースは、ポリカーボネート・シリコン・マイクロファイバーの3層構造で、大切なiPhoneをしっかり保護。

装着したままMagSafe機能が使えるため、対応充電器での高速ワイヤレス充電や、対応スタンドを利用した車載ナビ使用時も安定して設置できます。

flipケースはネオジム磁石でハードケースにしっかり密着。必要に応じてワンタッチで着脱でき、ハードケース単体での使用も可能です。

さらに、iPhoneの機種変更時はハードケースのみ新規購入すればOK。flipケースはそのまま使い続けられるため、買い替えコストを抑えられます。

本ケースはiPhone12／12 Proから16／16 Proまでに対応。それぞれのサイズに合わせたハードケースが用意されています。

なお、6.7インチと5.4インチのモデルは非対応なのでご注意を。

カラーバリエーションは、ハードケースが蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ブラックの4色展開（蛍光カラーはiPhone16／16 Pro／15／15 Pro限定）。フリップケースはシンプルなブラックのみです。

