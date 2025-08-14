名作「ナイルに死す」も！『名探偵ポワロ』シーズン9、8月18日（月）放送スタート

人気の英国ミステリー『名探偵ポワロ』シーズン9（日本語字幕版）が、BS11にて8月18日（月）より放送開始。

五本の指に入る秀逸トリックも

主人公は、ベルギーの元警察官という経歴を持つ私立探偵エルキュール・ポワロ。彼が自慢の“灰色の脳細胞”をフル回転させ、難事件の数々を解き明かしていく。

シーズン9では、何度も映像化されている「ナイルに死す」のほか、「ホロー荘の殺人」「五匹の子豚」「杉の柩」という4つの長編を放送。「ナイルに死す」と「ホロー荘の殺人」はアガサ・クリスティー作品好きのNAVI編集部員が選んだ「『名探偵ポワロ』の秀逸トリックTOP10」で4位と5位に入ったストーリーだ。

シーズン9に出演するゲストは、『AND JUST LIKE THAT…／セックス・アンド・ザ・シティ新章』のジョナサン・ケイク、『リーバス警部』のクレア・プライス、『CSI：ニューヨーク』のミーガン・ドッズ、『ライアンの娘』のサラ・マイルズ、『シャーロック・ホームズの冒険』のエドワード・ハードウィック、『ジャッカルの日』のエドワード・フォックス、『ゲーム・オブ・スローンズ』のエイダン・ギレン、『ブレッチリー・サークル』のレイチェル・スターリング、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のエイミー・マリンズ、『ロスト・イン・スペース』のトビー・スティーヴンス、『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』のマーク・ウォーレン、『デューン 砂の惑星』のジュリー・コックス、『ストレイン』のルパート・ペンリー＝ジョーンズ、『イエローストーン』のケリー・ライリー、『刑事ジョン・ルーサー』のポール・マッギャン、『ダウントン・アビー』のフィリス・ローガン、『クワイエット・プレイス』のエミリー・ブラント、『僕が星になるまえに』のJJ・フィールド、『刑事スタスキー＆ハッチ』のデヴィッド・ソウル、『SHERLOCK／シャーロック』のゾーイ・テルフォード、『テンペスト教授の犯罪分析ノート』のフランシス・デ・ラ・トゥーア、『チャーリーとチョコレート工場』のジェームズ・フォックス、『ホワイトチャペル 終わりなき殺意』のスティーヴ・ペンバートンなど。

シーズン9第1話「ホロー荘の殺人（前編）」あらすじ

ポワロはヘンリー卿からホロー荘でのランチに招かれる。そこにはアンカテル家の親類が集まっていた。その一人で医師のジョンが、プールサイドで何者かに銃撃される。行き合わせたポワロが目撃したのは、血を流すジョンのすぐそばに立ち、銃を手にした彼の妻ガーダだった。

ヨーロッパミステリー『名探偵ポワロ』シーズン9（全8話）放送情報

BS11にて8月18日（月）より毎週月曜日〜木曜日 19：00〜19：55 ※編集版

海外ドラマNAVI

