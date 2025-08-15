生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、リーズナブルなフェイシャルマスクをシリーズ展開している「EVERYYOU（エブリユー）」から、人気の成分ビタミンC（アスコルビルリン酸Na、パルミチン酸アスコルビル（すべて整肌成分））と話題の成分グルタチオン（保湿成分）を配合した新商品を、8月20日から発売する。

消費者から「もっと肌の明るさや透明感（乾燥によってくすんで見える肌にうるおいを与え明るい印象へ）をケアしたい」という声を受け、トレンド成分であるグルタチオンと、定番人気のビタミンCを組み合わせたフェイシャルマスクを開発した。

近年、グルタチオンは「内側からの美しさをサポートする成分」として、美白点滴やサプリメント、スキンケアなど多様な形で使われ、美容業界で人気が高まっている。特にビタミンCとの組み合わせは、健やかな肌を保つサポートが期待され、美容意識の高い層を中心に関心が高まっている。



「ＶＣＧＬフェイシャルマスク」（シートマスク美容液）

そんな嬉しい成分を配合したフェイシャルマスクを、毎日のスキンケアに取り入れてほしいという思いから、継続的なケアができるコスパの良さと、大容量31枚入りで、日常のスキンケアに寄り添うアイテムを提案する。

スキンケアの基本である化粧水、乳液、美容液、マスクが一つになったオールインワンタイプのフェイシャルマスク。一袋に350mLも美容液が含まれていてヒタヒタ感に大満足だとか。べたつかないのに保湿感もしっかり感じられるので、季節を問わず使用できる。

肌にしっかりうるおいを与え（角質層まで）、ハリ・ツヤあふれる透明感のある素肌へ導く。

グルタチオンは、もともと体内に存在する成分で、保湿や整肌をサポートする目的で化粧品に配合されている。肌をすこやかに保つことで、みずみずしく明るい印象の肌へ整える。

ビタミンC誘導体は、肌をやわらげ、キメのひとつひとつまでふっくら。健やかで若々しい透明感のある肌へ整える。

トリプルヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（すべて保湿成分））＆トリプルコラーゲン（サクシノイルアテロコラーゲン、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）は、保湿成分として欠かせないヒアルロン酸とコラーゲンを分子量の異なる複数で配合した。肌のすみずみまで（角質層まで）うるおいで満たし、ハリ、キメを整える。

フルーツ由来成分（グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁（すべて保湿成分））は、フルーツ由来の成分が古い角質に優しくアプローチ。乾燥で硬くなりがちな肌にうるおいを与え、ふっくらとしたハリと透明感を引き出す。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］8月20日（水）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp