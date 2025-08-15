ワンダーテーブル、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」からおせち料理の予約受付を開始
ワンダーテーブルは、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ（以下、ロウリーズ）」から、毎年好評を得ているおせち料理「LAWRY'S NEW YEAR OSECHI 2026」の予約受付を、8月22日から開始する。
「LAWRY'S NEW YEAR OSECHI」は、アメリカ発祥のプライムリブ専門店「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」が毎年届ける洋風おせち。看板料理のプライムリブを中心に、シャンパンやワインに合うオードブルやデザートを詰め合わせた、華やかな内容が特長。和の伝統と洋の贅沢が調和した、ロウリーズならではの新しい正月の楽しみ方を提案する。
来年版では、定番の3〜4名様用2段重・3段重に加え、少人数向けの「2名セット」が新登場。さらに、温めて楽しんでもらえる前菜メニューや、産地にこだわった厳選食材も加わり、より豊かで満足感のある正月の食卓を演出する。
［小売価格］
2段重（3〜4名）：3万6500円
3段重（3〜4名）：4万8500円
2名セット（2〜3名用）：3万円
［発売日］8月22日（金）
ワンダーテーブル＝https://wondertable.com