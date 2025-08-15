¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡ÛËõÃã¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¤Î¡Ô¿·ºî¥Æ¥£¡¼¡ÕÅÐ¾ì¡ª¡¡½ë¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¡È¿¿²Æ¤ÎÎÃ¤ßËõÃã¡É
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬¡¢¡ÖÎÃ¤ß ËõÃã ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼¡×¤ò8·î18Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¡×¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë°û¤ß¿´ÃÏ
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËõÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬ºÝÎ©¤ÄËÜ³Ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢¤Û¤í¶ì¤¤ËõÃã¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£¡¼¤ÎÉôÊ¬¤ÏËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤È¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥à¡¼¥¹¤È¡¢ËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö½ë¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÏÂ¤ÎÉ÷¾ð¤¬Â©¤Å¤¯¡È¿¿²Æ¤ÎÎÃ¤ßËõÃã¡É¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤Õ¤Ã¤È¤Û¤°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Tall¥µ¥¤¥º¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬579±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤¬590±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£