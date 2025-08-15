µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡¡¥»³¦ËÉ¸æÎ¨¥È¥Ã¥×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î4¼ºÅÀKO¡¡º£µ¨ºÇÃ»4²ó¤Ç¡¡3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ªÍÂ¤±
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î5Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨19ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£4²ó¤Ë°ìµó4ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ4²ó4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¹ÃÈå¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½é²ó¤«¤é1ÈÖ¡¦¶áËÜ¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢2²ó¤ÏÂç»³¤Ë»àµå¡¢Â³¤¯¹â»û¤Ë»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â3²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿»³ºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿4²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Îº´Æ£µ±¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â³¤¯Âç»³¤Ë¿¿¤óÃæ¤ØÆþ¤Ã¤¿2µåÌÜ¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ë7¹æ2¥é¥ó¤È¤µ¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î²ó¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ê¤É¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¶áËÜ¤Ëº¸Á°¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤µ¤ì¤Æ·×4¼ºÅÀ¡£¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢5²ó¤«¤é2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦²£Àî¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅêµåÆâÍÆ¤Ï4²ó¤ÇÂÇ¼Ô20¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ71µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡£1»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢»Íµå3¤Ä¡õ»àµå1¤Ä¤òÍ¿¤¨¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï151¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç9¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.49¤À¤Ã¤¿»³ºê¡£ºå¿ÀÀï¤â¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.50¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£4²ó¹ßÈÄ¤Ïº£µ¨ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢§»³ºê¡¡Âç»ö¤Ê¥«¡¼¥É¤Î½éÀï¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£