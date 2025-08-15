俳優・岸谷五朗（60）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「親の七光り」と呼ばれないための方法に「暴論すぎる」と猛反発した。

蘭丸は「親の七光り、って何なんですかね？」と切り出すと「僕は別に俳優や歌手をやってるわけでもなく、極力親と被らない教育事業や社会系で頑張ってるつもりなんですよね 極論、全ての能力は親に与えられた教育環境の賜物だし、何をしたら七光りじゃなくなるんだろうか？会社が上場でもすればいいんだろうか？苦しいです」と吐露。

「現状の僕はバラエティに出るでもなく親の話をして金を稼ぐでもなく、自分への批判をしっかり受ける様な生放送や対談中心に出てるつもりです むしろ自分の出自を世の中の為に活かしたくて、マッキンゼーやゴールドマンを目指せるキャリアを捨ててここにいる自負もある」とし「そんなに悪い事してますか、いま」と投げかけていた。

そこで一部ユーザーから、親の七光りと呼ばれないためには「岸谷を名乗らない方がいい」といったコメントが。蘭丸は「暴論すぎるこいつ、僕は自分の性を名乗る事も許されないんすか？」とし「会社登記は当然本名フルネームでやってんのに、名刺とかHPの名前は『蘭丸』とかにしろって事すか、めちゃくちゃすぎる 後そもそも苗字ずっと隠してやってたのに週刊誌やメディアが勝手に報じた訳で、隠したくても隠せないんです」と事情を説明していた。