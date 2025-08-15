バロックジャパンリミテッドが展開するファッションブランド「SLY（スライ）」と、総合スポーツ用品メーカーの「Mizuno（ミズノ）」は、コラボレーションアイテムの「WAVE RIDER 10 SLY（ウエーブライダーテンスライ）」を、9月19日（ルミネ店舗のみ9月18日先行発売）から発売する。





MIZUNO SPORTSTYLEを代表するスニーカー「WAVE RIDER 10」に、SLYならではのエッジを効かせたコラボレーションモデルが登場。「MIZUNO WAVE」を搭載したランニングシューズ「WAVE RIDER」シリーズの10代目で、今季のSLYのスタイルを足元から引き締める、クールで存在感のある一足となっている。



「WAVE RIDER 10 SLY」

「WAVE RIDER 10 SLY」は、ブラックとシルバーを基調としたカラーリングに、マットな合成皮革やエナメルといった異素材を巧みにミックスし立体感と奥行きのあるデザインに仕上がっている。さらに、アッパーだけでなく、ソールにもポイントで光沢のあるライトブラックを仕込んでいる。シルバーやメタルパーツはアクセントとなり、重厚感とクールな印象をプラスしている。



「WAVE RIDER 10 SLY」

シューレースの部分には従来の「WAVE RIDER 10」にはないドローコード仕様を採用した。着脱のしやすさとデザイン性を両立させた、コラボレーションならではの特別仕様となっている。サイドにはミズノのトレードマークであるランバードマーク、インソールには両ブランドのロゴ、かかとのテープ部分にはコラボレーションロゴを配置。ディテールにもこだわりが光る一足だという。

［小売価格］1万9800円（税込）

［発売日］

ZOZOTOWN：8月25日（月）から先行予約

SHEL'TTER WEBSTORE、ミズノ公式オンライン：9月5日（金）から先行予約

ルミネ店舗：9月18日（木）先行発売

全店舗：9月19日（金）発売

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com