¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡¦ÃæÀî·½ÂÀÁª¼ê¤¬¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥µ¥è¥Ê¥é¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÀîÁª¼ê¤Ï¡¢7·î16Æü¤Ëµþ¥»¥éDÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÐÅìËÌ³ÚÅ·13²óÀï¡¢0ÂÐ0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ø·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦ÅÄÅèÅê¼ê¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¡¦Æ£°æÅê¼ê¤È¤â¤ËÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¡¢Â©µÍ¤Þ¤ëÅê¼êÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Î¼ã·îÁª¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯×¢²¬Áª¼ê¤Îµ¾ÂÇ¤Ç°ì»à»°ÎÝ¤ÈÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º»î¹ç¤Ï0ÂÐ0¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£9²óÉ½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÅÄÅèÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢ÂÇÀþ¤Ë¾¡Íø¤òÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿£¹²óÎ¢¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¤ÎÂ§ËÜÅê¼ê¡£´ÊÃ±¤ËÆó»à¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¤³¤Î»î¹ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÀîÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¤ò¿¶¤ê¤Ì¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÃæÀîÁª¼ê¤Î·àÅª¤Ê°ì¿¶¤ê¤Ç¡¢Åê¼êÀï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òº£¥·¡¼¥º¥ó7ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë°ìÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ëÅÄÅçÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÂº·É¡×¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÅÄÅçÅê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¡¢¡ÖÂº·É¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä±Æ¤ÇÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÀîÁª¼ê¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë»äÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃæÀîÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥Þ¥ë¥×¡¼(¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¤È¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤)¤È¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¸¤¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤äÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢º£¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ÅÙ¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÃæÀîÁª¼ê¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëÂçºåÉÜºåÆî»Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖËÍ¤¬¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¢¤¹¤ÊÏº¡Ù¤È¤¤¤¦µï¼ò²°¤ÎÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
