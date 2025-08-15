天皇陛下は１５日の全国戦没者追悼式のお言葉で、戦争の記憶の継承に対する強い思いを改めて示された。

陛下は約１分半にわたるお言葉の中で、「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います」と述べられた。

戦後生まれの陛下は、皇太子時代から、世代を超えて戦禍を語り継ぐ大切さを強調されてきた。今年２月の記者会見でも、「多くの方々の苦難を心に刻んできています」とし、「戦争を知らない世代に、悲惨な体験や歴史が伝えられていくことが大切」と語られた。

陛下は今年、皇后さまと共に、国内外で戦没者の慰霊に臨まれている。４月には激戦地の硫黄島（東京都小笠原村）、６月には沖縄と被爆地・広島を訪ねられた。７月には国際親善で訪問したモンゴルで、抑留中に死亡した日本人の慰霊碑に供花し、黙礼された。

中でも大切にされてきたのが、戦争の記憶を伝承する体験者や被爆者、「語り部」として活動する若者らとの対面だった。沖縄には長女愛子さまも伴い、平和への願いを新たにされた。

一連の訪問に同行した宮内庁幹部は、「今回のお言葉に追加された部分はわずかだが、陛下が行く先々で感じられた思いが凝縮されている」と語る。

追悼式のお言葉は戦後、昭和天皇や上皇さまがそれぞれ推敲（すいこう）を重ね、平和への思いを一つ一つの言葉に託されてきた経緯がある。

象徴天皇制に詳しい名古屋大の河西秀哉准教授（日本近現代史）は、「お言葉の枠組みを踏襲して、昭和天皇や上皇さまの思いを受け継ぎつつ、『戦中・戦後の苦難』という新たな表現で、戦没者遺族や国民の戦後の苦労に思いを寄せられた。戦後生まれの天皇としての平和に対する考えがにじみ出ている」と話した。