大人気YouTuberグループ「ばんばんざい」の元メンバーで、インフルエンサーの流那（23）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。7月に出産したあかちゃんとYouTuber夫との「初家族写真」を投稿した。夫はYouTuberの「はんくん」。



【写真】流那、はんくん、赤ちゃんの初家族3ショット！ 幸せそう

流那は9日に「結婚一年記念日 これからもよろしくナ！みんなで支え合おう」と記し、写真を公開。7月に生まれたばかりの赤ちゃんを抱え、「はんくん」と寄り添うラブラブショットを披露した。「はんくん」の顔にはスタンプが貼られていたが、これが出産後の家族3人での初めての3ショットとなった。



この投稿にはファンも大歓喜。「幸せを分けて下さりありがとうございます」「結婚記念日1年おめでとう！これからも末永くお幸せにね」「記念日大切にするのほんとにいいよね」と祝福の声が多く寄せられた。



流那は2024年8月に「はんくん」との結婚を発表し、今年7月に第1子の出産も公表している。今月9日には結婚1周年を迎えた。「はんくん」はYouTuberグループ「エスポワールトライブ」のメンバー。ただ2025年1月に自身の過去の不祥事が発覚し、動画への出演やSNSの更新も含めて活動休止中にある。



