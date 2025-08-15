『月曜から夜ふかし』「万博に行ってみた件」の面白人物たちに反響＝週間テレビ番組注目度ランキング
●記録的酷暑でニュース番組に高い注目度
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(8月4日〜10日)をまとめた。
マツコ・デラックス(左)とミャクミャク
○お金や経済をテーマにしたバラエティが相次ぎランクイン
この週のランキングは、記録的な酷暑が続く中でニュース番組が高い注目度を獲得する特徴的な傾向が見られた。個人全体では『首都圏ニュース845』(NHK総合)が66.0%でランクイン、『情報7daysニュースキャスター』(TBS)も63.3%を記録し、視聴者が気象情報や熱中症対策といった生活に直結する情報を求めていたことがうかがえる。
一方でコア視聴層のランキングを見ると、『いくらかわかる金?』が58.3%、『がっちりマンデー!!』(同)が58.2%と、お金や経済をテーマにしたバラエティ番組が相次いでランクイン。物価高や円安といった経済情勢への関心の高まりが、エンタテインメント性を持たせたビジネス系番組への注目度を押し上げた形となった。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○村上信五そっくりの万博スタッフに進展
村上信五とマツコ・デラックスが世の中の“ちょっと気になる件”を深掘りする『月曜から夜ふかし』(日本テレビ)。今回の放送では「大阪・関西万博に行ってみた件」が、開催中の万博への関心の高まりとともに視聴者の注目を集め、コア視聴層3位となる62.3%の注目度を記録した。
来場者1300万人を突破した万博会場の人気パビリオンや穴場を番組流にチェック。人気パビリオンに入ったものの内容をすっかり忘れてしまった観光客や、ミストに大はしゃぎするお母さん、屋根リングの上から外をのぞいて帰りどきに迷う若者など、会場で出会った面白い人々を紹介した。
特に話題となったのは、インドネシア館前にいた「ヨヤクナシガールズ」と呼ばれる職員たちの存在。予約なしで入れることを必死にアピールする姿が愛らしく、村上とマツコも「一番面白い!」「行きたくなった!」と大絶賛していた。
また番組では、以前取り上げた村上そっくりの万博スタッフ・崎山さんを再取材。今や人気者となり、ベージュのスーツを着ることを上司からも求められているという展開に、スタジオも大いに盛り上がった。
後半では「真夏の個人的ニュースを聞いてみた件」も放送。海辺でふんどし姿ではしゃぐ中年男性グループや、ひき逃げにあったのに笑顔で乾杯する女性のエピソードなど、暑さに負けない個性豊かな人々が続出し、夏の夜にぴったりの笑いを提供した。
●月9で描かれた複雑な家族関係
児童相談所を舞台にした福原遥主演の月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』(フジテレビ)の第5話が、コア視聴層から高い注目を集めて4位にランクイン(61.9％)。今回は児童福祉司の蜂村太一(風間俊介)と離婚した元妻・工藤沙織(笛木優子)、息子の功太(三浦綺羅)を巡る複雑な家族関係が描かれた。
特に印象的だったのは、母親とケンカしたから泊めてほしいと言い出す功太と、実際はケンカなどしていないという沙織の証言の食い違い。三浦は思春期の複雑な感情を抱える少年を繊細に演じ、親の離婚に翻弄される子どもの心情をリアルに表現した。
さらに物語は、母親を亡くした13歳の少年・糸川蓮の放火事件も並行して描かれる。蓮は1年前に母親を亡くし、祖父の茂と暮らしていたが、父が単身赴任中で帰って来ないことに不満を抱えていた。
蜂村は面会日を控えていた自分の息子・功太との約束を一旦忘れ、蓮の心のケアに奔走する。蓮が暴れたのは父を呼ぶためで、母の命日が迫っていたからだと分かると、蜂村は蓮の気持ちに寄り添いながら説得。蓮は「会いたいよ、寂しいよ」と涙ながらに本音を打ち明け、父と祖父はもう一人にしないことを約束した。
一方で、蜂村の息子・功太は父と約束した面会に遅れたことに不満を抱き、一時は母の再婚を疑って父を拒絶するが、蜂村が「功太が一番大切だ、愛している」と真っすぐ伝えると、親子は涙ながらに抱き合う。
放火事件の背景にある寂しさや親子のすれ違いを丁寧に描き、蜂村自身も過去の後悔と向き合った第5話は、心温まると同時に考えさせられる内容だった。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
