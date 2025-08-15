『ポケモン』カイリュー登場！ロイとウルト大ピンチ 第107話あらすじ＆場面カット
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第107話「ふたり、友として」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
22日放送の第107話は、エクスプローラーズのアジトに潜入したウルト。しかし、見つかって捕らわれてしまう！そんな絶体絶命のウルトを助けに現れたのは…ロイ！
脱出しようとしたが、ルーベラとインディが立ちふさがる…。ストロングスフィアで強化されたポケモンたちに苦戦するロイとウルト。そのとき、ウルトのカイリューが―！？
現在の新章「メガボルテージ」編は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコとマスカーニャ、冒険を続けるロイとアチゲータ、成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第107話あらすじ
