【韓ドラ】最新時代劇『元敬〜欲望の王妃〜』日本初放送 「ミセン」“オ課長”イ・ソンミンが“朝鮮建国の王”に…圧巻演技
韓国俳優チャ・ジュヨン主演の新作時代劇ドラマ『元敬〜欲望の王妃〜』が、17日から日本初放送される。KNTV／KNTV801で毎週日曜の午後8時〜（2話連続）ほか。
朝鮮初期、王朝を支えたキングメーカーであり、世宗イ・バンウォンの母として知られる歴史上の女性・元敬王后の波乱に満ちた人生を描いた歴史大作。スタジオドラゴン制作。
『ザ･グローリー〜輝かしき復讐〜』などのチャ・ジュヨンが、時代劇初主演。聡明さと人間味を併せ持つ難しい役柄を、時に大胆に、そして繊細に演じた。イ・ヒョヌク、イ・ソンミンらが共演する。特に、イ・バンウォンの父で朝鮮を建国した初代王イ・ソンゲにふんしたイ・ソンミンの演技は圧巻。
■あらすじ
1400年開京（ケギョン）。2度の乱を経てイ･バンウォン（イ・ヒョヌク）は第3代目朝鮮王として王位に就き、王宮では王妃・元敬（チャ・ジュヨン）の内助の功をたたえる華麗な式典が開かれる。バンウォンと王妃は若き頃、民のための国を作るという大志を抱き、「全てを分かち合う」と約束を交わしていた。しかし歳月を経て、王妃に王の資質を見い出したバンウォンは、危機感を覚えるようになる。一方、私設の諜報員である易者を使って民の声を集める王妃の元には「バンウォンが幼い弟を殺して王になったことで天の怒りを買い、日照りが続いている」、「王は王妃に操られている」などの不平不満の声が届きはじめていた…。日本語字幕、全12話。
脚本： イ・ヨンミ（『マネーゲーム』）
演出：キム・サンホ（『甘くない女たち〜付岩洞＜プアムドン＞の復讐者〜』、『華政（ファジョン）』）
出演：チャ・ジュヨン、イ・ヒョヌク、イ・ソンミン、イ・イダム、イ・ジアほか
