ACLE¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡ª¡¡J¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï¿À¸Í¡¢¹Åç¡¢Ä®ÅÄ¤¬¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤ËÄ©Àï
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ï15Æü¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂç²ñ·Á¼°ºÆÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëºÇ¾å°Ì¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ACLE¡£³«ºÅ2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢ÅìÀ¾³Æ12¥Á¡¼¥à¤Î¹ç·×24¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç8»î¹ç¤òÀï¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÆÃÏ¶è¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É8¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î½¸Ãæ³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ïºòµ¨J1Í¥¾¡¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢3°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬»²Àï¡£¤Ê¤ª¡¢9·î15Æü¤Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢§¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
±¶»³HD¡Ê´Ú¹ñ¡¿H¡Ë
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¿H¡Ë
FC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡¿H¡Ë
À®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¾å³¤³¤¹ÁÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë
¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¿A¡Ë
¾å³¤¿½²ÖÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë
¹¾¸¶FC¡Ê´Ú¹ñ¡¿A¡Ë
¢§¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¾å³¤³¤¹ÁÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¿H¡Ë
¾å³¤¿½²ÖÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¹¾¸¶FC¡Ê´Ú¹ñ¡¿H¡Ë
±¶»³HD¡Ê´Ú¹ñ¡¿A¡Ë
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¿A¡Ë
FC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡¿A¡Ë
À®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë
¢§FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
±¶»³HD¡Ê´Ú¹ñ¡¿H¡Ë
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¿H¡Ë
FC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡¿H¡Ë
À®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿H¡Ë
¾å³¤³¤¹ÁÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë
¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¿A¡Ë
¾å³¤¿½²ÖÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡¿A¡Ë
¹¾¸¶FC¡Ê´Ú¹ñ¡¿A¡Ë
¢§ÅìÃÏ¶è¥Ý¥Ã¥È1
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÆüËÜ¡Ë
±¶»³HD¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¾å³¤³¤¹ÁÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¿¥¤¡Ë
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë
¢§ÅìÃÏ¶è¥Ý¥Ã¥È2
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊÆüËÜ¡Ë
¹¾¸¶FC¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¾å³¤¿½²ÖÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ÊÆüËÜ¡Ë
FC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
À®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¢§À¾ÃÏ¶è¥Ý¥Ã¥È1
¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥É¥Ð¥¤¡ÊUAE¡Ë
¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
¥È¥é¡¼¥¯¥È¥¥¡¼¥ë¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë
¥Ê¥µ¥Õ¡¦¥«¥ë¥·¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë
¥¢¥ë¡¦¥·¥ç¥ë¥¿¡Ê¥¤¥é¥¯¡Ë
¢§À¾ÃÏ¶è¥Ý¥Ã¥È2
¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
¥·¥ã¡¼¥ë¥¸¥ã¡ÊUAE¡Ë
¥¢¥ë¡¦¥¬¥é¥Õ¥¡¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
¥¢¥ë¡¦¥ï¥Õ¥À¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊUAE¡Ë
¥¢¥ë¡¦¥É¥¥¥Ï¥¤¥ë¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
