Ì¤ÌÀ¤ÎÂç±« ¸Þ¾ëÌÜ¤äÈ¬Ïº³ã¤Ç¿»¿åÈï³² ³ã¾å¤Ç¤ÏÆÍÉ÷Èï³²¤â
¸©Æâ¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ¾ëÌÜÄ®¤ÈÈ¬Ïº³ãÄ®¤Ç¤Ï½»Âð¤Ê¤É¤Î¿»¿åÈï³²¤¬¡¢³ã¾å»Ô¤Ç¤ÏÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é15ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¸©Æâ¡£
¸Þ¾ëÌÜÄ®ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥ìー¥Àー¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¤Ç¸áÁ°1»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤ËÌó100¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥À¥¹¤Ç¤â¸áÁ°1»þ²á¤®¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë78.5¥ß¥ê¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¸Þ¾ëÌÜÄ®¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Ì±¤Ï¡¢²È¤ÎÊÒ¤Å¤±ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¡Ö¤Ûー¤ó¤È¤Ë¿å¤³¤¤¤Ð¤äーÆ¬¤µÍè¤ë¡×
¼Ö¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ëÈï³²¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¼¤Î¤Û¤¦¤â2¡¢3¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÃËÀ¡Ö¤Û¤ó¤È¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¿å¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¤â¤¦·ë¹½¤Ê¿å¤ÎÎÌ¤Ç¤è¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï2Ç¯Á°¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¤â¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í½»Âð¤Î¾²²¼¿»¿å¤¬2Åï¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Ë¤è¤ë¤ÈÈó½»²È5Åï¤Ç¤â¿»¿åÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«ÎÙÀÜ¤¹¤ëÈ¬Ïº³ãÄ®¤Ç¤â¾²²¼¿»¿å¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ã¾å»Ô¤Ç¤ÏÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¡Ö¡Ê¸¶°ø¤Ï¡Ë¤¢¤ì¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¶õ¤ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥¿¥ó²°º¬¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡£¾®²°¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÚ¤¬º¬ËÜÉÕ¶á¤«¤éÀÞ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¤ÎÁÒ¸Ë¤Ï¡¢²°º¬¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤âÇËÂ»¡£Èï³²¤Ï¤Û¤ÜÄ¾Àþ¾õ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¡Ö12»þ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í10Ê¬Á°¤°¤é¤¤¡¢°ì²óÅÚº½¹ß¤ê¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤±«¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤Êー¤È»×¤Ã¤Æ°ì½Ö¤ä¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¤Þ¤¿±«¤È°ì½ï¤Ë¥´ー¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ²È¤¹¤´¤¤ÍÉ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×
¤¢¤ï¤»¤Æ9¸®¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤ÎÆÍÉ÷Èï³²¡£
¸½ÃÏ¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¤¾ÝÄ£¤ÏÉ÷Â®Ìó35¥áー¥È¥ë¤ÎÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÍÉ÷Èï³²¤ä¿»¿åÈï³²¤Ç¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£