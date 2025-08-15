双子妊娠中のタレント・中川翔子が15日、自身のインスタグラムを更新し、お腹が大きくなった写真を投稿。「またでっかくなってません、、？」と驚きをつづった。

中川は「え、、、なんか、、、またでっかくなってません、、？ 風船みたい、飛んでしまいそう まだ一か月以上あるんですけど、、まじか、、ふたごごパワーアップしてる」とつづったもの。

また「今日は不眠に悩まされました 全く寝付けず、ようやくちょっと二度寝したら15時すぎててガーン もう仕方ないんだけど日によりますね すっぴんメガネで生きましたもう」とすっぴんメガネ姿の写真も投稿。

「いろんなこと大変だけど胎動だけは毎日の楽しみ 帝王切開めちゃくちゃ怖いけど、胎動は今だけしか味わえないのかぁと思うとさみしくなる不思議なきもち」と心境も明かし「床掃除が無理になったのでマグネット式のクイックルワイパー買いました！しゃがまなくてすむやん！ルンバ先生だけじゃむりなときにやっぱり必要やね」とも報告した。

中川は2023年4月に同年代の男性会社員との結婚を発表。今年5月5日に妊娠を発表。今月に入り、子供が双子であり、性別も2人とも男の子であることを公表。また、出産は計画帝王切開にすると明かしている。