15日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−阪神』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人先発・山粼伊織について言及した。

山粼は初回、2回と先頭打者に出塁を許しながら3回まで無失点に抑えていたが、4回に先頭の佐藤輝明に四球を与えると、続く大山悠輔に2ランを浴びる。さらに、近本光司に2点適時打を浴び、山粼は4回・71球を投げ、4被安打、3与四死球、4失点で降板となった。

野村氏は「ピッチャーの中で調子の悪い日があるんですけど、そんな中でも3回まで、2回り目まで持ち堪えられなかったんだろうなというね。本人が一番悔しいでしょうし、一番大事な試合とわかってのマウンドだっただけにね。悔しいでしょうね」と話した。

さらに野村氏は「去年もそうですが、夏場以降ちょっと苦しんでいる印象ですね。今年もそうですよね、4月、5月の山粼と明らかに違いますよね。この時期からが大事になっていきますからね。ましてや優勝争いしなければいけないチームにいるということは、そういうことですよね」と指摘した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）