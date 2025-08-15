「ホンマ幸せそうなお顔」つるの剛士、美人三姉妹との親子ショットに「デレデレ」「パパうれしそう」の声！
タレントのつるの剛士さんは8月14日、自身のInstagramを更新。3人の娘との写真を公開しました。
【写真】つるの剛士、美人三姉妹との親子ショット
この投稿にファンからは、「ホンマ幸せそうなお顔です」「パパうれしそう」「絶対酔っ払うやつ」「瞬間瞬間が尊過ぎて……」「美人三姉妹 幸せいっぱいですね〜」「うらやましい」「かわいいパパ」「デレデレですね」「家族一緒の時間って大事」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「瞬間瞬間が尊過ぎて……」つるのさんは「長女も夏休み帰国中で3年ぶりに家族勢揃い中。シンプルに天国。パパ最幸す 2025夏」とつづり、娘3人との親子ショットを公開しました。娘たちは笑顔でカメラを見つめ、美人さが際立っています。隣のつるのさんはお酒を飲んでいるようで、顔を赤らめ幸せそうな表情。家族の楽しそうな雰囲気が伝わる1枚です。
「ほのぼの写真にほっこり」つるのさんは10日の投稿で、「昨晩、長女が半年ぶりに夏休み帰国。長男、次女も帰国したので3年ぶりに家族全員そろった なんなんだ、この幸福感と無敵感は」とつづり、娘と息子の写真を公開。コメントでは、「ほのぼの写真にほっこり」「幸せですねぇ」「貴重な家族時間楽しんでください」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
