¡¡GeTO¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¹¬Ê¡ÏÀ¡×¤ò8·î20Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡GeTO¤Ï2023Ç¯¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2024Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡È²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎµõÌµ´¶¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢R&B¤È¥½¥¦¥ë¤Î´Ö¤òÉº¤¦¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢¤É¤³¤«Ê¿À®¤Î¶õµ¤¤òÅ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢GeTO¤é¤·¤¤¥¨¥Ã¥¸¤È¥á¥í¥¦¤µ¤òÎ¾Î©¡£¥Æ¥ó¥Ý¤Ï¾¯¤·¤À¤±Á°¤Î¤á¤ê¤Ê¡ÈÁáÊâ¤¡É¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±²¡¤¹³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¸½¾õ¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÌ·½â¤ä¶ò¤«¤·¤µ¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¹ÎÄê¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
