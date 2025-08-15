¡ÖÇ³ÎÁ¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¾ÃËÉ¼Ö¤ËÆþ¤ì¤ë·ÚÌý¤ò¡È¼«²ÈÍÑ¼Ö¡É¤Ø ¾ÃËÉ½ð¶ÐÌ³¤Î55ºÐ¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦
¡¡´ôÉì»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÉÆâ¤Î¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë55ºÐ¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¡¢½ð¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ÚÌý¤ò4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê·×30¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ÚÌý¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ë¾ÃËÉ¼Ö¤ËÊä½¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·È¹Ô´Ì¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿¦°÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ÎÇ³ÎÁ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤Î¿¦°÷¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ·È¹Ô´Ì¤ò±¿¤Ö¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿50ºÐ¤ÎÉô²¼¤òÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£