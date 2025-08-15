８０年という月日が流れる中、戦争の記憶をつないでいこうと県内で語り部として活動する女性たちがいます。

父親を知らない一人の女性が家族の絆を感じたのは、戦地から何通も送られた、手紙でした。

県遺族会女性部 阿部博子 部長「父親がいない戦後の苦しい生活、悲惨さや平和の尊さをいま語り継がなければうずもれてしまいます」

この日、山形市蔵王温泉で県遺族会女性部の語り部研修会が行われていました。

戦後８０年という節目を迎え遺族の高齢化が進む中、戦争の記憶を風化させず次世代へと伝えていこうと開かれました。

語り部の講師として、齋藤幸子さん（８６）が満州での壮絶な体験を語りました。

齋藤幸子さん（８６）「狼煙みたいに火をたいたから四方八方から銃撃が始まった。銃撃です。夜中。馬や人にも（銃弾が）あたって大勢の人が亡くなった。コーリャン畑で」

齋藤さんは７歳の時に満州から日本への引き揚げを経験し、家族とともに旧ソ連の侵攻から逃げる際２人の妹と弟を亡くしました。

研修会には、こうした戦争の記憶を語り継いでいこうと考える県内に住む７０代から８０代の女性およそ４０人が参加していました。

■多くの人が戦争の悲惨さを体験

多くの人が戦争の悲惨さを身をもって体験しています。

岡崎としさん（８６）山形市「小学校１年生の時に終戦だった。幼稚園の時には防空頭巾で幼稚園に行ったり、行ったかと思うとサイレンで帰ってきたり防空壕に入ったり、そういうことが度々あった。こんなことあってはならないと思った」

戦後８０年が経ち、遺族会の高齢化も進みました。県遺族会では、平和のためにも戦争の記憶を語り継いでいくことが大切と訴えます。

県遺族会女性部 阿部博子 部長「日本で戦争であってこういうことがあったということを（今の人は）わからないからそれをずっと将来まで皆さんに知らしめてもらいたい」

■2歳の時父を亡くした女性

県遺族会女性部副部長の小山田扶二子さんです。太平洋戦争のさなかに満州で生まれ、２歳の時に戦争で父を亡くしました。

Ｑこれは扶二子さん？「だと思う。生まれて何か月だろう」

Ｑ満州での写真？「満州で」





Ｑこれお父さんとの写真？「そう。着物着てる。陸軍の官舎で。お嫁に行ってそこで私が生まれた」

精悍な顔つきでまっすぐカメラを見つめる扶二子さんの父・小山田権蔵さん。

軍人として満州に滞在していた権蔵さんと母・えいさんの出会いは、兵士に日用品などを送る慰問袋がきっかけでした。

小山田扶二子さん（８３）「たまたま母が出した慰問袋が父に届いて手紙がきたそう」

もともと慰問袋は家族や友人から送られるものでしたが、戦況の悪化に伴い前線の兵士を励まそうと不特定多数の兵士宛に送られるようになり、偶然にも、えいさんの慰問袋が権蔵さんのもとに届きました。

小山田扶二子さん（８３）「それからずっと手紙交換をしていて４～５年そういう交換があった」

■記憶にない父との生活

２人は１９４０年に結婚、その２年後、太平洋戦争が始まった次の年に満州で扶二子さんが誕生しました。

Ｑ３人での生活はどのくらい続いた？

小山田扶二子さん（８３）「私が生まれて（満州を）出るまでだから１年半くらい。でも（他の）仲間にはお腹の中に入っててまだ生まれてなかったとか、写真だけで会えなかったとか、そういう人も結構いるから私は幸せな方。記憶にはないけど」

扶二子さんが物心つく前に父・権蔵さんは戦地・沖縄へ。戦争が激化する中、扶二子さんは母と２人でえいさんの故郷・米沢に戻りました。

■大切に保管される父から母宛の手紙

扶二子さんの自宅には戦地にいる父・権蔵さんが妻のえいさんに宛てた当時の手紙が全て大切に保管されていました。





小山田扶二子さん（８３）「『大きくなっただろう』みたいなのはいつも書いてあった。

大内希美アナウンサー「『扶二子も大きく育つだろう』と書いてある」

小山田扶二子さん（８３）「年少の時からの教え・教育が大切だから十分注意してやりなさいいとか。しつけですね」

どの手紙にも幼い扶二子さんの成長を願う内容やえいさんを想う権蔵さんの胸の内が綴られています。

中には、権蔵さんがえいさんからの手紙を待ち望んでいたことが分かる内容のものもありました。

手紙内容「この通り、６通目だ。全部届いたか。少なくとも３日間に１通を要求する」

■終戦の年に...

しかし、終戦の年の５月、権蔵さんは沖縄の銃撃戦で亡くなり３人揃っての生活が再び戻ってくることはありませんでした。

小山田扶二子さん（８３）「（母は）必ず帰ってくるって思ってたらしい。父の手紙にもあったけど『万が一帰れたら』みたいなところもあった。万が一だからありえないってこと。ああいう戦場に行ったら」

■「よその人の写真みたい」

当時幼かった扶二子さんには戦争の記憶はもちろん、父親の記憶も残っていません。

小山田扶二子さん（８３）「（写真を見て）よその人の写真みたいで。父と母はいるけど」

Ｑ一緒に映っている写真見てどう？「幸せだったんだねって思う。そういうときもあったと」

二人三脚で人生を歩んできた扶二子さんの母・えいさんは６年前に永眠。１０３歳でした。

Ｑお母さん天国で会えてますかね？

小山田扶二子さん（８３）「きっと会えてると思う。（母は）１０３歳になって父は３１歳で亡くなったから本当に会えてるのかなとも思うけどきっと会えたと思う。（一緒にいた時間は）短かったが優しい人柄がよかったんじゃないかな」

■「生きて帰ってきても...」

戦後８０年が経とうとする今も世界では争いが絶えず、多くの犠牲者が出ていることについて扶二子さんはこう語ります。

小山田扶二子さん（８３）「戦争をあんなに続ける人達がわからない。戦争って生きて帰っても何十年と背負わなければならないし、生きて帰れないことも、本当にどちらにしても大変なこと」

小山田扶二子さん（８３）「語り部で伝えていかないと知らない人はリセットで元に戻るような感覚を持っている若い人がたくさんいるので、そういうことでは決してない。本当にこういうことがあったんだって伝えていくのが私たちの義務かなって思って」