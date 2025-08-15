記録的な大雨から復旧に向けた動きです。ハートの形が見え、恋人の聖地として人気の美里町の石橋「二俣橋」では雨の影響で休業していたカフェが15日、営業を再開しました。



大雨により、町内100か所ほどで土砂崩れが確認された美里町。



■吉田 佳記者

「国道218号近くの橋では大半が陥没して通行できなくなっています。地元の方によりますと川の水位が5m以上あがり、この辺り一帯が冠水していたということです」

観光地の「二俣橋」。冬には石橋の影がハートの形を映し出し「恋人の聖地」として人気ですが…。大雨により川が高さ8メートルの橋の上まで増水。欄干が崩れ地面が割れて空洞になった所に木や土砂が流れ込み、通行できない状態が続いています。





15日、町と国土交通省の職員が視察に訪れました。



■九州地方整備局 河川環境課・小野英一建設専門官

「中の石まで抜けて橋の不陸（水平でない状態）が出ているのか今後詳細な調査が必要なのではと町から相談を受けた」



国交省は被害状況を美里町に報告し、復旧への対応について協議するということです。再開のめどは立っていません。





二俣橋の隣にあるのが、コーヒーや手作りのスコーンを提供するカフェ「Tika（ティーカ）」。美里町出身のオーナー亀本さんが7月にオープンしたばかりでした。



■カフェ「Tika」 亀本多希さん

「石橋に近づくにつれてとても…後ずさりするくらいの被災状況だった。ショックですね」



建物に大きな被害はなかったものの、店の周りに土砂や流木が散乱し、4日間休業。15日から営業を再開しました。



■カフェ「Tika」 亀本多希さん

「しっかり向き合ってもう1回立て直して、自分の生活を支えながら地域も一緒に支えて盛り上げていければ最高だと思います」



町の復旧を願いながら、客をもてなすつもりです。

