ÀÐÀî¸©ÆâºÇÂç¤Î¥È¥Þ¥È¤Î»ºÃÏ¡¢¾®¾¾»Ô¤Ç²Æ½©¥È¥Þ¥È¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸»º¸½¾ì¤ÎÌÔ½ëÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤³¤È¤·¤â´Å¤¯¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥È¥Þ¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Ë½é½Ð²Ù¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö²Æ½©¥È¥Þ¥È¡×¡£
Ä«ºÎ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î4¥È¥ó¤¬¾®¾¾»ÔÆâ¤Î½¸½Ð²Ù¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼êºî¶È¤ÇÈ¢µÍ¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JA¾®¾¾»Ô²Æ½©¥È¥Þ¥ÈÉô²ñ¡¦¿ÀÅÄ À¿ Éô²ñÄ¹¡§
¡ÖÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥È¥Þ¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¿©¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÌÆù¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÉÊ¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç²Ã¹©¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ë¤µÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JA¾®¾¾»Ô²Æ½©¥È¥Þ¥ÈÉô²ñ¡¦¿ÀÅÄ À¿ Éô²ñÄ¹¡§
¡Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î³°¤Ë¼×¸÷»ñºà¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈË¼¤Ë»È¤¦ÆâÄ¥¥«ー¥Æ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÊÄ¤á¤Æ60¥Ñー¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤¤Î¼×¸÷Î¨¤Ç¡¢¥È¥Þ¥È¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Àã¤ò²ò¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ç¿å¤òÎ®¤·¡¢µ¤²½Ç®¤Ç²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¹©É×¤â¡Ä
JA¾®¾¾»Ô²Æ½©¥È¥Þ¥ÈÉô²ñ¡¦¿ÀÅÄ À¿ Éô²ñÄ¹¡§
¡Ö(¥È¥Þ¥È¤Î)À¸°éÅ¬²¹¤Ï30ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°µ¤¤¬35ÅÙ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤½¤ì°Ê²¼¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥È¥Þ¥È¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤â½ë¤µ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£
JA¾®¾¾»Ô²Æ½©¥È¥Þ¥ÈÉô²ñ¡¦¿ÀÅÄ À¿ Éô²ñÄ¹¡§
¡ÖËèÇ¯½ë¤¤¤Î¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¡¢ËèÇ¯¾¯¤·¤º¤Ä½ë¤µÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¡¢½ë¤µ¤Ë¥È¥Þ¥È¤¬½ç±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
9·î¤Ë¤Ï½Ð²Ù¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë²Æ½©¥È¥Þ¥È¡£16Æü¤Î¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£