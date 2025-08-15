¡Ö¹ü¤Ä¤Ü¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡×Âç±«¤ÇÊè70´ð¤¬¿åË×¡¡·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡È¤ªËß¤ÎË¡Í×¡É
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤äÀèÁÄ¤ÎÎî¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤ªËß¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Í×¤ò±Ä¤à»û¤â¡¢Âç±«¤ÎÈï³²¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»û¤Ï¿»¿å ¿åË×¤·¤¿Êè¡¿·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤ªËß¤ÎË¡Í×
·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î½ç°ø»û¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ëÄÚ°æÀî¤«¤é°î¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿å¤¬ËÜÆ²¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¾ö¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
½ç°ø»û Ñ£ÉÒÃË½»¿¦¡Ö11Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤ò²á¤®¤¿¤é°ìµ¤¤Ë»û¤ÎÎ¢¤«¤é¿å¤¬Íè¤¿¡£¸áÁ°2»þ¤ò²á¤®¤ë¤ÈËÜÆ²¤ÎÊý¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡Ä¡×
¾ö¤ÎÉüµì¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢º£Æü¡Ê15Æü¡Ë¤ÎË¡Í×¤Ï·¤¤ò¤Ï¤¤¤¿¤Þ¤ÞËÜÆ²¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»¿¦¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ë¡Í×¤ò¤·¤¿°äÂ²¡ÖÅÅÏÃ¤òº¹¤·¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¿å³²¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´¶¼Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¼Ô¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï²áµî¤Ë¤â¿å³²¤¬µ¯¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Ìó40Ç¯Á°¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËËÜÆ²¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¿»¿å¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÈï³²¤ÏÉßÃÏÆâ¤ÎÊè¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ìó70´ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿åË×¤·¡¢Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ä¹ü¤â¿å¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»¿¦¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ü¤Ä¤Ü¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤´°ä¹ü¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÇ¦¤Ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¹ü¤Ä¤Ü¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤¿¹ü¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï°äÂ²¤Î¼ê¤Ç½¸¤á¤é¤ì¡¢¿å¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»¿¦¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÅ¥¤òÍ¥¤·¤¯Ê§¤¤¤Î¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
