É±¥«¥Ã¥È¡©ÉÍ¸ýµþ»Ò¤Î¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡£²£°£°£¸Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê£´£·¡Ë¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡¼¡£Á°È±¤ÏÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²£¤ÎÈ±¤À¤±¡¢¤È¤Æ¤âÃ»¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Á°È±¤òÈý¾å¤ÇÂ·¤¨¡¢²£¤Ï¥í¥ó¥°¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡ÖÈ±¤ò·ë¤Ö¤È¡¢£²ËçÌÜ¤Î²èÁü¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¼¡£¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ã»¤á¤Î¥Ü¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤Æ¤¡¡µþ»Ò¤µ¤ó¡¢¶¯¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¡Í£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡¡¤«¤°¤äÉ±¤µ¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ±¥«¥Ã¥È¡©ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡¼¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍ¸ý¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËºÜ¤»¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡ÖÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê£´£·¡Ë¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤¿¡¡¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡¡¼ã¡¹¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÇ¯Îð¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£