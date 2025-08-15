◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日 ▽２回戦 明豊６−１佐賀北（１５日・甲子園）

仕留めた。明豊・辻田拓未は打球がセンターを越えたのを見ると、全力で二塁へ疾走した。塁上で何度も拳を突き上げた。５回１死満塁の好機。１３６キロの外角ストレートを振り抜いた。チームを勇気づける走者一掃の二塁打で３点先制だ。満面の笑みを見せた。

「打ったらヒーローだなと前向きに捉えて、打席に立ちました」。１回戦の市船橋ではスタメンで唯一、安打がなかった。仲間からは「ヒット、見たいな〜」と軽く圧をかけられた。最高の形で期待に応えた。雨で中断１時間２分の難しい試合を、強い心で制した。

前日１４日は１８歳の誕生日。「同期のみんなに祝ってもらいました」。夕食後、宿舎近くのスーパーでプロテインをプレゼントしてくれた。みなぎる力をバットに込めた。「甲子園でヒーローになれて、人生で一番うれしい誕生日」と笑った。

神戸市出身。小学生時代は甲子園での高校野球観戦が楽しみだった。金足農の吉田輝星（現オリックス）に憧れ「いつかは僕も」と夢を描いた。今夏の大分大会では５試合中４試合で１年生捕手がスタメンマスク。「屈辱的で気持ちが腐りそうになったんですが、チームのために尽くそうと」。明るさを失わず、聖地で輝いた。（加藤 弘士）