µ¶¥µ¥¤¥È¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¡ÀÐÀî¡¦²Ã²ì»Ô60ÂåÃËÀ¤¬Åê»ñº¾µ½Èï³²¡¡2300Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
2300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Ë½»¤à60ÂåÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤È¤·6·î¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤é¤«¤éµ¶¤Î¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¸½¶â2300Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»´ü´Ö¤ËÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¶ä¹Ô°÷¤¬ÃËÀ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢º¾µ½Èï³²¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©·Ù¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹ð¤äURL¤ò¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£