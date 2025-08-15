¡ÖÅð»£¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Ë¾®·¿¥«¥á¥éÀßÃÖ¤·Åð»£¤«¡¢¹¹°á¼¼¤Ê¤É¤«¤é20Âæ°Ê¾å¡Ä38ºÐ¶µÍ¡¤ÎÃË¤òÂáÊá
¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Åð»£¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶µÍ¡¤ÎÃË¤Ï¡ÖÄê´üÅª¤ËSD¥«¡¼¥É¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¡¢¸¡»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î¶µÍ¡¡¦¸Å¸ýÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅð»£¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î½÷À¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î¾å½Ü¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿½÷À¤¬¡¢Å·°æ¤ÎÅÀ¸¡¸ý¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥º¤«¤é¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬±ä¤Ó¤ÆËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥á¥é¡£½÷À¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿³Ø¹»¤Ï¡Ä¡£
¡Ö³Ø¹»¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤ä¹¹°á¼¼¤Ê¤É¤Ë¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢³Ø¹»Æâ¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤ä½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤«¤é¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤¬20Âæ°Ê¾å¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬²¡¼ýÉÊ¤òÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÉôÉÊ¤òÇã¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ò¼«ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¡ÖÄ¹´ü´ÖÅð»£¤·¤¿¡£Æ°²è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Äê´üÅª¤ËSD¥«¡¼¥É¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉþÌ³µ¬Î§¤Î³ÎÊÝ¤Î¹¹¤Ê¤ëÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢Á´¶µ¿¦°÷¤Î¼«³Ð¤òÂ¥¤¹¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
