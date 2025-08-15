わが子の将来が心配…トラブルをよく起こす子に、親ができる“サポート”は？【ママリ】

トラブルの渦中になりやすいわが子、どう対処したらいい？

小1男児です。

担任から電話があり、学校生活で加害側被害側双方でトラブルの渦中になりやすいと言われました。



加害については初耳で、お友達に暴言を吐いて泣かせてしまったとのこと。



被害については、叩かれたり蹴られたりすることが多いとのこと(我が子も全く手が出ないというわけではないとのこと)。



上記はそれぞれ別の子とのトラブルです。



先生に「今後大きなトラブルになりそうじゃないですか？」と問うと「そうならないように気をつけます」と言われ、学校側も懸念しているということが伝わってきました。



我が子はテンションが上がるとふざけてしまい相手に嫌悪感を抱かせてしまうことがあると幼稚園時代の先生からも言われていました。

姉弟関係でもそうで、「嫌だ」が通じません。むしろエスカレートします。



問題が起きるごとに本人にも伝えていますが全く治る様子はありません。



親としてどのようにしたらいいでしょうか？

被害は乗り越えるしかありませんが、加害についてはショックしかないです。 出典：

今回ご紹介するのは、小学1年生の男の子を育てるママからの投稿です。ある日、学校の先生から「お子さんは加害側・被害側の両方でトラブルに巻き込まれやすい」と告げられたそう。まだ小さな子ども同士の関わり合いとはいえ、親としては心配でたまりませんよね。「どう接したらいいの？」「家庭でできることは？」そんな悩みに、ママリには同じ経験を持つママたちからのさまざまな意見やアドバイスが寄せられていました。

こちらのママは、息子である小学1年生の男の子が「トラブルの渦中になりやすい」と担任の先生から電話が来たそう。しかも加害者側・被害者側の双方だそうで、幼稚園のころから「相手に嫌悪感を抱かせる」と、先生に指摘されることがあったそうです。



本人に伝えても全く治る様子がないようで、ママも対処について困惑しているようです。

同じ境遇のママから寄せられた回答

ここからは質問に対して寄せられたママの声をご紹介します。

発達障害の可能性もある

うちも、加害者側になるタイプです😫暴力はないけど、衝動性が強いので、悪ふざけが過ぎるから、いつか大きなトラブルになるんではないかとビクビクしてます😔率先して危ない事して、友達も巻き込むような事しそうだなと💦



ちなみに、ADHDと診断されてます😔されるより、する方が、親の精神的ダメージが大きいですよね😢 出典：

こちらのママから寄せられた話では、同じような境遇の子どもがADHDと診断されているとのこと。自分の力ではどうしようもないと感じたら、一度専門機関に相談してみるのもいいかもしれませんね。

小学生になってから気づくことも

今小3で、ちょうど1年前に初めて発達検査して診断されましが、元々育て難さはずっと感じていて、一般的な症状や困り事と同じだったので、診断されても「やっぱりな」って納得でした😅とくに保育園や小学校の時に何か言われた事はなかったので、母親の感ですね😔 出典：

先ほどの回答をくれたママが、自身の子どもが診断された際の詳細を話してくれています。元々育てにくさは感じていたとのことですが、保育園や小学校で何か言われたことはなかったようです。母親が早くに行動を起こしたことで、早期治療につながったのですね。

子どものためを思って、専門機関に一度相談してみることも大切

「学校でのトラブルが多い…」「自分では気づかなかったけど、周囲の人から指摘されることが増えてきた…」このようなわが子の悩みを抱えている人は珍しくありません。



自分の子どもに育てにくさや違和感を感じたら、1人で抱え込まずに一度専門機関に相談してみると良いかもしれませんね。

イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

