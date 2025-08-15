段ボールを材料にしてさまざまな生き物の立体作品を制作する造形作家の個展がいま、山形県東根市で開かれています。作品の魅力や見どころを取材しました。



全長5メートルある恐竜も、壁から突き出た動物の愛くるしいお尻もすべて段ボールが材料です。東根市のまなびあテラスで開かれている「ダンボール物語」と名付けられた展示会。

作品を手掛けた造形作家の玉田多紀さんが県内で初めて開いた個展です。会場には、使用済みの段ボールを使って作られたおよそ100点の作品が並びます。





まなびあテラス・土屋麻美さん「（段ボールは）身近な素材ではあるが、作り方で素材の表面の感じ、質感が変わってくるのを展覧会で間近で見られるところが面白みの一つ」玉田さんの作品は、段ボールをそのまま使うだけではありません。水に漬けて剥がしたり、接着剤と混ぜて粘土にしたりして作られます。作品の多くが生態系の環境問題をテーマに制作されています。こちらは、オラウータンやトラ、鳥のハシビロコウといった絶滅危惧種の動物を集めた作品です。まなびあテラス・土屋麻美さん「親しみを感じる部分もあれば、人間のせいでいくらかの困難を負ってしまった生き物からの冷ややかな目線などが表現されている。床面から高さを取っている展示台。この仕掛けがあることで（作品を）見ている人間と動物に明確な境界線が引かれていて、文明を持つ人間と生存本能のままに生きる動物たちの違いを表現している」こちらは、尾びれと顔を水面から出した巨大なクジラの作品。クジラを取り囲むのは、水しぶきではなく、プラスチックストローなどの海ゴミが表現されています。訪れた人たちは、躍動感や込められたメッセージを感じながら作品を鑑賞していました。来場した人「大きいものもあったり小さいものもあったりしてとても面白かった」「動物が大好きということもあって楽しみにしてきた。中でもハシビロコウが大好き。一緒に飾られている動物たちが絶滅危惧種だと知らない動物もいたので、はっとさせられた」会場には、展示会の感想を段ボールに書き、張り付けることで完成させる作品も用意されています。この展示会は9月7日まで東根市のまなびあテラスで開かれています。