¡Úµ¼Ô²òÀâ¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å½é¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø¡¡ÄäÀï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î»×ÏÇ¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥é¥¹¥«¤Ç16Æü¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤é¤â´Þ¤á¤¿2²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â25¡ó¤¢¤ë¡×
¿¯¹¶¸å½é¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÄÆâ³°¤«¤é´Ø¿´½¸¤Þ¤ë
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤«¤é¡¢8·î¤Ç3Ç¯È¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¯¹¶¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥é¥¹¥«½£¤Î¥¨¥ë¥á¥ó¥É¥ë¥Õ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥óÊÆ·³´ðÃÏ¤ÇÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÁáÄ«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ù¶É¡¡¾®Àî·òÂÀ µ¼Ô¡§
16Æü¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î»þ¹ï¤Ï¸á¸å11»þÈ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ê¤¼¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î²ñ¾ì¤Ë¥¢¥é¥¹¥«½£¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥í¥·¥¢¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ëÀïÁèÈÈºá¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ICC¡Ê¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡Ë¤«¤éÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹Ô¤±¤ë¾ì½ê¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏICC¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËÃÏÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï¡ÖÊÆ¥í¤Ï¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ëÎÙ¹ñ¤À¡£ÂåÉ½ÃÄ¤¬¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¶®¤ò±Û¤¨¡¢½ÅÍ×¤Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î16Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢µ¼ÔÃÄ¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼óÇ¾¤¬È¯¸À¤ò¤·¤¿¸å¡¢¼óÇ¾¤Ë²Ã¤¨Î¾¹ñÂåÉ½ÃÄ¡Ê5¿Í¤º¤Ä¡Ë¤¬¡¢¥é¥ó¥Á¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¦Æ±¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³§¤µ¤ó¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ä²¹ÅÙ´¶¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾®Àîµ¼Ô¡§
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥ó¥«¥ì¥¸»ÔÆâ¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ´ú¤ò»ý¤Ã¤¿¿ôÉ´¿ÍÃ±°Ì¤Î»ÔÌ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñÃÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¼«ÂÎ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä¿Í¤ä¡¢ICC¡Ê¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡Ë¤ÎÀïÁèÈÈºá¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥é¥¹¥«½£¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤è¤êÈ¯¸À¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»×ÏÇ¤Ï
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î8Æü¤Ç¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÁÐÊý¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÎÅÚ¤Î¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´Ö¤ÎÎÎÅÚ¤Î¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢8·î13Æü¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢¸½ºßÃÏ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Àîµ¼Ô¡§
º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò½ä¤ëÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8Æü¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÎÎÅÚ¤Î¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈ´¤¤ÎµÄÏÀ¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬È¿È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸À¤¦¡ÖÎÎÅÚ¸ò´¹¡×¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎÎÅÚÌäÂê¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÄäÀï¤ÎÆ»¶Ú¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢²ñÃÌ¤Î´üÂÔ¤¬¤µ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÈ¯¸À¤ò¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·´üÂÔÃÍ¤ò²¼¤²¡¢Í½ËÉÀþ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ëü¤¬°ìÎÎÅÚÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ»×¤¤¤¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñÃÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¸ÉÎ©¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡×²ñÃÌ¸å¥í¥·¥¢Êñ°ÏÌÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸å¡¢º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï2²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤À¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤â»²²Ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤È¯¸À¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î13Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤¬ÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸·¤·¤¤À©ºÛÁ¼ÃÖ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡×¡Ö²ñÃÌ¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢°¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¿ôÊ¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡£¤â¤·°¤¤²ñÃÌ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®Àîµ¼Ô¡§
ÍÍ¡¹¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¸òÅª¤ÊÂç¤¤Ê¾¡Íø¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¾Â¦½ô¹ñ¤¬·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥í¥·¥¢Êñ°ÏÌÖ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¤È¤ê¤ï¤±Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ÏÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö²ñÃÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¸ÉÎ©¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡£²ñÃÌ·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢´û¤ËÀ®¸ù¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¤«¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤ÎÃç²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²ñÃÌ¸å¡¢Î¾¼óÇ¾¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ä¼¡¤Î²ñÃÌ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²ñ¸«¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ä¶õµ¤´¶¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ì¸À°ì¸À¡¢¿µ½Å¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®Àîµ¼Ô¡§
¸½¾õ¡¢¥¢¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸»ÔÆâ¤ò¼Ö¤Ç½ä¤ëÃæ¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±Âç¤¤Ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¼«ÂÎ¤ÏÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Î¾¹ñ¼óÇ¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÈô¹Ôµ¡¤Ç´ðÃÏÆâ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÆâ¤¬¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
