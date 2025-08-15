¡Ú½ªÀï80Ç¯¡Û´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¿¢Ì±ÃÏ²òÊü½Ë¤¦¡Ö¸÷ÉüÀá¡×¡ÄÍûÂçÅýÎÎ¡ÖÆüËÜ¤ÈÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¶¨ÎÏ¿Ê¤á¤ë¡×¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ÏÂÐÏÃ¸Æ¤Ó¤«¤±
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï15Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤Î²òÊü¤ò½Ë¤¦¡Ö¸÷ÉüÀá¡×¤¬80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï±éÀâ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï·ÐºÑÈ¯Å¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼óÇ¾´Ö¤Î¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶¦À¸¡¦¶¨ÎÏ¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬²áµî¤ÎÎò»Ë¤òÄ¾»ë¤·¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡§
¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÑÈË¤Ë²ñ¤¤¡¢Î¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÈÌ¤Íè»Ö¸þÅª¤Ê¶¦À¸¡¦¶¨ÎÏ¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎËÌÄ«Á¯Â¦¤ÎÂÎÀ©¤òÂº½Å¤·¡¢°ìÀÚ¤ÎÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦°Õ»×¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂÐÏÃ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£