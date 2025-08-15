社会人になると、運動する機会が減るため、自宅やジムなどで筋力トレーニングを行っている人も少なくないでしょう。「WEBコミックガンマぷらす」（竹書房）で連載中の『筋肉軍記 信長のトレーナー』（原作：赤信号わたる、漫画：黄羽アンネ）は筋骨隆々の筋肉女子が戦国時代にタイムスリップし、織田信長と出会う様子を描いた一作です。以前赤信号わたるさんのX（旧Twitter）に第1話がポストされると、3000以上の「いいね」が寄せられています。



筋肉女子が織田信長の専属トレーナーに？

格闘技や陸上といったスポーツ全般を極めたフィジカルお化けの「筋野肉子」。ある日のトレーニング終わりの帰り道、一台のバイクが親子連れに突進する場面に遭遇。肉子は俊敏な動きと自慢のパワーでバイクを素手で止め、あわや大惨事になるところを防ぎます。



しかし、安堵したのも束の間、後続のトラックがやってきて肉子と衝突。一瞬の油断によってはねられた肉子は死を覚悟し、心の中で「トラック如きにやられちまうとは」「まだ鍛え方が足りなかったようだね…」と思うのでした。



そして、肉子は見覚えのない森の中で覚醒。体に怪我はひとつもなく、さらに辺りには現代と思えないような作りの家屋が。あっけにとられていると、陣笠を被った足軽の2人が現れ、肉子に「いったい何者じゃ」「他国から この尾張を探りにきおったか！」と槍を突きつけます。



足軽を前にした肉子は槍の先端を触って本物であることを確認し、彼らが映画のロケによる演者ではないことを認めると、「タイムスリップってヤツをしちまったのかい!?」と自覚。



その後、足軽の背後から馬に乗った織田家当主の織田信長がやってきます。歴史上の偉人に胸をときめかせたものの、目の前に現れたのは恰幅がよく、覇気のない、想像からかけ離れた姿の信長でした。



咄嗟に肉子は「デブじゃん!!!」と暴言を吐くと、信長は足軽たちに肉子を処分するよう命じます。しかし、フィジカルお化けに敵うはずもなく、あっという間に足軽たちを制圧。そして、残りは信長ただひとりとなった状況で、肉子は信長の頬を叩いて「甘えんじゃないよ」と一喝。母が息子を怒るように叱咤すると、信長は興奮するとともに改心し、肉子に「惚れた」「側室になってくれい」と懇願します。



それでも当然のように断り、「アタシを惚れさせたきゃ…天下一強い男になりな」と告げる肉子。幼少期から“うつけ”と罵られた信長は弱気な返答をするも、肉子に鼓舞されたことで感動し、「わしを天下一の男に鍛え上げてくれぃ」とお願いをします。そうして肉子は信長専属のトレーナーになるのでした。



半年後、“美濃のマムシ”と呼ばれる「斎藤道三」との会見が迫っていた信長。自然体の信長を見るために潜伏していた道三はだらしない格好と体型の信長を目の当たりにし、噂通りの“うつけ”と分かった途端、手中に収めることを企てます。



そして、会見当日、信長は時間通りにやってこず、道三たちは苛立ちを募らせていました。ようやく信長が到着すると、その姿を見て驚く道三。そこには端正な顔立ち、引き締まった体の信長が立っていました。潜伏中に道三が見た信長は影武者だったのです。



というのも信長は半年もの間、肉子考案のトレーニングに没頭してダイエットに成功したのでした。出鼻をくじかれた道三と信長は会見を始め、無事尾張統一への援助を約束することに成功します。



会見後の帰り道、肉子にお礼の言葉を述べる信長。しかし、肉子は「こんなもんじゃないだろ？」「アンタがその筋肉で何を為すか見届けてやるよ」と返します。そして、信長は「皆の者！城まで駆けるぞ！」「持久走とれいにんぐじゃ！」と家臣たちに伝え、肉子とともに駆け出すのでした。



読者からは「筋肉の素晴らしさを実感した」「肉子のトレーニングを受けたい」など様々な反響が。そこで原作担当の赤信号わたるさんに、同作について話を聞きました。



歴史物に挑戦したいとずっと願っていた作者の赤信号わたるさん

―同作のきっかけを教えてください。



元々SNSで筋肉をテーマにしたギャグ漫画を描いていました。そんな中、筋肉と歴史を組み合わせたら新しい物語が生まれるのではないかと思い立ったのがきっかけです。戦国武将が筋トレで変わっていく姿を想像したら、楽しくて描かずにはいられませんでした！



―第1話の中でお気に入りの場面を。



信長が鍛え上げた体で皆の前に登場するシーンが特に気に入っています。描いていて自分自身もワクワクしました。実は私も昔、筋トレで体が変わった時に人から驚かれた経験があり、その時の自信や達成感をこのシーンに込めました。読者の方にもその爽快感を感じてほしいです。



―戦国時代が舞台になっていますが、時代物がお好きなのですか？



はい、子供の頃から歴史が大好きでした。漫画で学ぶ偉人シリーズから始まり、司馬遼太郎さんや宮城谷昌光さんの小説に夢中になりました。歴史の奥深さや魅力に触れるたび、いつか自分でも歴史物に挑戦したいとはずっと願っていました。



―読者にメッセージをお願いします。



『筋肉軍記 信長のトレーナー』は、筋肉をテーマに戦国時代を楽しく、コミカルに描いた作品です。歴史に詳しくない方にはとっつきやすさを、歴史ファンの方には新鮮な視点をお届けできると思います。ぜひ手に取って、筋肉と歴史を楽しんでいただければうれしいです！



（海川 まこと／漫画収集家）