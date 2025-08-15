【義妹の子が地獄製造機】無実なら「見てもいいよね？」⇒悪口にドン引き〜＜第15話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第15話 スマホの中身
【編集部コメント】
マサユキさんはマキちゃんのスマホを取り上げ、ミヅキさんとレイナちゃんとその中身を確認します。マサユキさんはマキちゃんを問い詰めますが、マキちゃんは「なんのこと？」ととぼけている様子。スマホにはなにが残っているのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
