¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×2·î¤Ë½Ð»º¡Ä3»ù¤ÎÊì¡¢31ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Îµ×¡¹SNSÅê¹Æ¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¥ä¥Ã¥Û¡¼¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
Çò£Ô¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Ä
¡¡2·î¤ËÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£31ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖVERY¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÉð°æºé(31)¡£Çò¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥«¡¼¥¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¹õ¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤Æ»Ï©¤ËÐÊ¤à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öºé¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¥ä¥Ã¥Û¡¼¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï2017Ç¯¤ËEXILE¤ÎTAKAHIRO¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢22Ç¯¤ËÂè2»Ò¡¢º£Ç¯2·î¤ËÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£